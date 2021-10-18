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MLB／道奇「燒」先發賠上勝利 薛則喊累、烏力亞斯砸鍋

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊總教練羅伯茲（左二）讓薛則（右二）「中2日」，又提前推上第4戰的先發投手烏力亞斯中繼，調度備受質疑。 路透
道奇隊總教練羅伯茲（左二）讓薛則（右二）「中2日」，又提前推上第4戰的先發投手烏力亞斯中繼，調度備受質疑。 路透

薛則（Max Scherzer）「中2日」扛起國聯冠軍賽第2戰先發，兩天後要扛第4戰先發的烏力亞斯（Julio Urías），今天在第8局登板，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）「燒」先發的調度，在今天賠上勝利。

道奇此役兩度取得2分領先卻都失守，終場以4：5輸給勇士隊，在國聯冠軍賽處於0勝2敗劣勢，羅伯茲的投手調度也飽受檢討。

薛則先在分區系列賽第5戰對巨人隊關門，僅相隔2天，負責今天一戰先發，共用79球、投4.1局，被敲4安打、失2分退場，賽後被問到為何提早退場，他坦承：「我的手臂已無知覺，從熱身時就感覺得到還很累。」

薛則表示，他知道自己今天可能無法投長局數，但投到95球應該沒有問題，但在第5局時仍累到向教練表達，恐怕需要退場了。

預計第4戰先發的烏力亞斯提前登板救援，結果搞砸道奇的領先局面。 路透
預計第4戰先發的烏力亞斯提前登板救援，結果搞砸道奇的領先局面。 路透

道奇帶著4：2領先進入第8局，推出烏力亞斯站上投手丘，是有點意外又不太意外的調度，但這次結局不站在道奇這邊，烏力亞斯單局被敲3安打，先因奧比斯（Ozzie Albies）的安打掉分，昨天才剛敲再見安的萊里（Austin Riley），今天又貢獻了一支追平安，而勇士兩次搶本壘的賭博式跑壘都賭對，成功將戰局扳平。

羅伯茲表示，昨天烏力亞斯也同樣待命，在他的計畫裡，「讓他投第8局、簡森（Kenley Jansen）第9局，是完美的安排。」

此役烏力亞斯承擔救援失敗，並不影響他在第4戰的先發，羅伯茲表示，原本的計畫就是讓他在前兩戰後援1局，接著在第4戰先發。

道奇 Max Scherzer

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