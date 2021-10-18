太空人美聯出線機會高 道奇拚連霸加演復仇戲碼

大聯盟季後賽進入白熱化，今年晉級聯盟冠軍賽的四隊全都是熟悉的老面孔。道奇跟勇士繼去年在國聯冠軍賽大戰七場後又一次狹路相逢，去年也跟光芒在美聯冠軍賽打到第七戰才敗北的太空人則碰上了大前年美聯冠軍賽的對手紅襪。不僅如此，道奇、紅襪跟太空人還包辦了過去四年的三座總冠軍。這四隊除了身經百戰經驗豐富外，彼此間更摻雜了複雜的「恩怨情仇」。勇士想要一雪去年被道奇從一勝三敗大逆轉的前恥，太空人跟紅襪則試圖證明自己能憑真本事奪冠並洗刷偷暗號污名，不論是哪一邊的對決不言可喻都將十分精彩，而前三場比賽打下來也確是如此。

有趣的是，兩聯盟大戰的主旋律將會明顯不同。紅襪跟太空人在分區季後賽分別將團隊防禦率位居美聯前兩名的光芒及紅襪投手群打得潰不成軍，平均每場攻下7.8及6.5分。反之勇士跟道奇則是依靠強大的先發投手及牛棚完全封鎖對手。勇士四場比賽只讓釀酒人拿到6分。道奇也不遑多讓，跟宿敵巨人大戰五場僅失10分。由此看來前兩戰合計攻下23分的美聯冠軍賽勢必會成為一場打擊大戰，國聯冠軍賽則可能演變成投手壓制力的比拚。

道奇和勇士在季後賽第一輪都展現了他們的優異投手戰力，在國聯冠軍賽首場果然又形成一場投手戰，勇士以3：2險勝道奇。 美聯社

太空人跟紅襪打線今年OPS分居全大聯盟二三名，火力強大原就不在話下。尤其是太空人從一到七棒每位打者OPS至少都在.777以上，其中不論是開路先鋒亞土維（Jose Altuve）、主力打者布萊格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）以及新科打擊王古瑞爾（Yulieski Gurriel）無一不是2017年奪冠的老班底。如今少了當年的偷暗號把戲照樣打得風聲水起，除了令人不解之外帶給其他隊球迷的是更多的不爽——既然這麼能打，當年為何還要靠作弊贏球？不過太空人打擊的真正可怕之處卻不在於這些老班底，而是這兩三年相繼崛起的後起之秀塔克（Kyle Tucker）及艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。這兩位新星不但在例行賽OPS分居美聯第3及第9名，分區季後賽更聯手轟炸白襪的精英投手群，總計擊出3發全壘打外加10分打點。

太空人外野手塔克(左)和艾瓦瑞茲分別在2018和2019年才升上大聯盟，跟2017年的暗號門事件無關，他們高超的打擊技巧在首輪炸爛白襪，讓太空人再次奪冠信心大增。 美聯社

後繼有人的還不僅止於打線。在投手方面，太空人也成功培養出瓦德茲（Framber Valdez）、賈西亞（Luis Garcia）、尤奎迪（Jose Urquidy）與哈維耶（Cristian Javier）等多位本季表現出色的年輕投手。也因此儘管太空人先發投手群已不再像往年擁有韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）等級的王牌，而且一號先發麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）又在分區季後賽負傷無法出賽，但整體實力與投手陣容較薄弱的紅襪相比仍略勝一籌。

至於國聯冠軍賽，率先晉級的勇士本季表現有如倒吃甘蔗，七月結束時他們的勝率仍不過五成（52勝54敗），靠最後兩個月逆勢回升打出34勝18敗才拿下東區冠軍。分區季後賽面對擁有三巨投的釀酒人先敗一場後竟能連勝三場淘汰對手，聯盟冠軍賽又先聲奪人拿下一勝——然而這也可能是他們本季的最高成就。因為面對陣容無比豪華的道奇，各方都認為勇士爆冷出線的機率實在不高。

儘管被勇士先下一城，但對於剛跟巨人打完五場大戰又只休息一天就遠征亞特蘭大的道奇來說，國聯冠軍賽首戰其實被他們當作尋求喘息的機會。尤其這場比賽的對手又是勇士下半季的王牌投手弗里德（Max Fried）。弗瑞德從八月開始就從未敗投過，先發11場拿下7勝防禦率只有1.46。分區季後賽第二戰面對釀酒人又投出6局9K無失分、無四死僅被擊出3安打的絕佳表現。不過面對道奇強大的打線，弗里德還是被擊出8隻安打。如果不是勇士小將萊里（Austin Riley）適時發揮外加中外野手泰勒（Chris Taylor）在九局上半的腦衝血跑壘，開幕賽誰輸誰贏還很難說。

勇士左投弗里德在下半季華麗變身，投出接近頂尖大投手的內容，從8月起一路到季後賽他已經是8連勝。 美聯社

在靠牛棚車輪戰撐過首場比賽後，道奇接下來將可派出薛則（Max Scherzer）、布勒（Walker Buehler）及烏力亞斯（Julio Urias）三大先發投手的堂堂陣容。再加上中間三戰在自家主場開打的優勢，儘管目前以0:1落後，道奇的勝算確實還是比較高。雖說勇士先發投手群在分區外卡賽表現精彩，20.1局的投球中僅失4分，三振多達29次，最誇張的是竟只保送2人。但例行賽平均每場得分5.12分高居國聯榜首的道奇打線絕非釀酒人（4.56分，國聯第6）可比。而且在牛棚方面，兩隊的實力差距更加巨大。尤其道奇牛棚在總教練羅伯茲（Dave Roberts）的充分運用下，分區季後賽面對火力強大的巨人，投25局防禦率僅有1.44，飆出30次三振僅只保送2人，絕對會是勇士難以突破的巨大屏障。

道奇在國聯冠軍賽首戰選擇讓薛則休息，想用假先發和投手車輪戰「偷」下一勝，可惜功虧一簣。 美聯社

雖然贏面居多，道奇也不是沒有不利之處，由於全隊打擊表現最好的主將孟西（Max Muncy）跟主力先發投手克蕭（Clayton Kershaw）都因傷無法出賽，道奇在投打兩方面都喪失一員大將。但憑藉著重金打造兵多將廣的陣容，在四隊之中道奇仍是奪冠呼聲最高的一隊。如果他們最終真能衛冕成功，不但將成為自2000年洋基以來首次達成連霸的球隊，再加上近五年四次打進世界大賽的輝煌紀錄，距離「道奇王朝」的霸業也就不遠。當然，如果能在連霸的過程中擊敗當年靠作弊手段讓他們在冠軍賽飲恨的太空人，更將是球迷所樂見錦上添花的復仇好戲。

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