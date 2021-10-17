MLB／紅襪、太空人爭美聯盟主 紐郵：對洋基迷最大折磨

洋基隊6日在美聯外卡驟死賽2：6不敵世仇紅襪隊，季後賽只打1場就打包，只能眼睜睜看著其他球隊表演；紐約郵報今天指出，看著紅襪、太空人隊在美聯冠軍賽對決，對洋基球迷來說，完全就是折磨。

洋基2009年奪下隊史第27座世界大賽冠軍後，接下來12個球季有9年打進季後賽，包括最近5年連續晉級，不過最多只打到美聯冠軍賽，2017、19年都遭太空人阻擋，18年則在分區系列賽遭紅襪淘汰，今年更是「季後賽一日遊」。

儘管洋基輸球原因不少，但太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍後，爆發震撼全美的偷暗號醜聞，當年涉入其中的柯拉（Alex Cora），18年率領紅襪在世界大賽封王，遭禁賽1年回鍋接任教頭至今，讓很多洋基球迷不爽。

紅襪、太空人目前在美聯冠軍賽前兩戰打平，一大堆洋基球迷到現在還是認為，如果不是太空人作弊，洋基第28冠早該到手。

紐約郵報指出，任何人想要折磨洋基球迷，強迫他們去看美聯冠軍賽就對了，他們根本沒有理由好好支持這次系列賽，看誰贏球都不對。

紐約郵報強調，太空人近兩次在美聯冠軍賽擊敗洋基，2017年幾乎確定就是欺騙手段，19年也讓人永遠讓人懷疑，亞土維（Jose Altuve）最後一戰9局下轟出致勝全壘打，到底是不是貨真價實。

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