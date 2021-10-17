MLB／道奇投手岡索林超愛貓 直接穿上貓咪釘鞋對付勇士

國聯冠軍賽首戰今天點燃戰火，道奇隊動用8名投手應戰，終場2：3落敗，不敵擁有主場優勢的勇士隊；有趣的是，道奇第4任投手岡索林（Tony Gonsolin）4局下登板時，再度穿上「貓釘鞋」亮相，轉播單位立刻把鏡頭對準他的雙腳，成為另類焦點。

岡索林前年6月27日初登大聯盟，生涯前3季出賽35場，其中27場先發，去年奪下生涯首座世界大賽冠軍，本季出賽15場（13場先發）投出4勝1敗、防禦率3.23。

這位27歲右投是圈內知名的愛貓人士，自己養了兩隻貓Tigger和Blu，前年登上大聯盟前的春訓，每周六固定穿著「貓T恤」，當時就成為話題。

上個月底對教士隊之戰，岡索林也穿著貓釘鞋出賽，今天國聯冠軍賽首戰剛好在美國時間周六晚上開打，對他來說，再穿這雙釘鞋上場更自然，特別印在上面的可愛貓咪圖樣，吸引不少球迷的目光。

岡索林今天中繼1.2局失1分，4局下被勇士追成2：2平手，兩隊僵持到9局下，勇士三壘手萊里（Austin Riley）揮出再見安打，一棒終結道奇。

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