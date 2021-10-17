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MLB／道奇26人名單不見前塞揚強投普萊斯 反由菜鳥取而代之

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊年薪3200萬美元的強投普萊斯未被放入國聯冠軍戰26人名單內。 路透
道奇隊年薪3200萬美元的強投普萊斯未被放入國聯冠軍戰26人名單內。 路透

道奇在今天（17日）稍早的國聯冠軍戰G1以2：3敗給勇士，而在道奇今天公布的26人名單中，卻不見前塞揚強投普萊斯（David Price）的影子，取而代之的是菜鳥左投布魯西爾（Justin Bruihl）。

道奇在今天對戰勇士賽前公布可上場的26人名單，年薪3200萬美元（約新台幣8.9億元）的強投普萊斯本來在國聯分區系列賽名單中，如今卻沒在國聯冠軍戰名單裡。

除了普萊斯被排除在外，道奇也未將外野手麥金尼（Billy McKinney）放入26人名單內，並以右投菲力普斯（Evan Phillips）和菜鳥左投布魯西爾取代。

現年36歲的普萊斯於2008年登上大聯盟，曾效力過老虎、藍鳥、紅襪等隊，打過9次季後賽，他生涯在季後賽出賽23場（14場先發）拿下5勝9敗，防禦率4.62。2012年，他單季拿下20勝勇奪美聯塞揚獎，之後轉效力紅襪，成為紅襪在2018年奪下世界大賽冠軍的重要功臣，不過他在去年（2020）賽季前，與貝茲一同被交易至道奇。

普萊斯去年因疫情放棄整個賽季薪水沒有出賽，今年則出賽39場（11場先發）拿下5勝2敗，防禦率4.03。而在先前道奇對上巨人的國聯分區系列賽中，普萊斯也一直苦無上場機會。

而菜鳥左投布魯西爾，今年8月初登大聯盟，出賽21場主投18.2局，防禦率2.89。

疫情 薪水 MLB 道奇

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