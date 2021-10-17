日職／田中將大年薪2.16億僅4勝 日媒直指原因：太「悲情」

今年初，「神之子」田中將大離開待了7年的洋基，以9億日幣（約新台幣2.16億元）年薪重磅回歸日職樂天金鷲，不過，本季迄今他僅拿下4勝7敗，單從結果來看或許有些差強人意，但日本媒體《Full-Count》分析他的投球進階數據後，發現缺乏隊友火力援護才是他勝投數少的原因。

2013年球季，田中將大投出24勝0敗的史詩球季，率領樂天奪下隊史首冠，隨後轉效力美國職棒紐約洋基，旅美7年期間其象徵王牌的18號也成為半退休背號。今年初，田中將大投下震撼彈，宣布將重返睽違8年的日職，並與老東家樂天金鷲簽下年薪高達9億日圓，並附帶激勵獎金的兩年合約，成為日職最高年薪球員。

然而，田中將大本季迄今出賽21場僅繳出4勝7敗，143局的投球中被敲119支安打、挨16轟，防禦率2.90，被外界質疑不符合王牌身手。日媒《Full-Count》撰文分析田中本季的投球數據，發現他的身手與8年前相比其實沒有太大落差。

本季田中將大的被打擊率為.225，在聯盟先發投手中排在第六，每局被上壘率（WHIP）為1.01，更僅次於歐力士王牌山本由伸的0.98，在太平洋聯盟中名列第二。 此外，若拿田中本季的數據和生涯代表作的2013年球季相比，奪三振率從22.3％降至19.7％，保送率從3.9％到4.5％，被打擊率從.218變.225，WHIP則由0.94上升到1.01，數據表現雖略微下滑，但變化都不大，唯一明顯惡化的是每9局被全壘打數，從0.25暴增至1.01。

田中本季繳出高達16次優質先發（QS），HQS（7局2失分）也高達10場。不過，在這16場優質先發中他僅拿下3勝，HQS的10場裡也僅拿下1勝，《Full-Count》分析，這樣的落差與他欠缺隊友的「火力支援」有很大關聯。

田中在2013年的援護率是6.22分，本季卻十分「悲情」，只剩2.32分，換句話說，田中投球的援護率比防禦率2.90還要低，想拿到勝投當然有難度，因此，日媒認為田中的先發表現優異，然而缺乏隊友火力援護，當然難以「支援收贏」。

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