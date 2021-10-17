MLB／右臂不適還扛出滿貫砲 狄佛斯：我還能打

看到紅襪隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）、狄佛斯（Rafael Devers）前兩局各敲一發滿貫砲，連赫南德茲（Kiké Hernández）都想舉手發問：「以前發生過嗎？」太空人教頭貝克（Dusty Baker）活了72年，他說：「我不知道我以前有沒有看過這種狀況。」

紅襪今天以9：5擊敗太空人，在美聯冠軍賽戰成1勝1敗，9分靠3轟拿到，展現暴力取分法，狄佛斯更是在右前臂不適的狀況下開砲。

馬丁尼茲首局先在滿壘時發難，他說：「當下的狀況，壓力是在投手身上，而不是我，那只是第1局，他就要面對滿壘危機，我試著告訴自己放輕鬆、等待我要的那一球出棒。」

狄佛斯第2局補上另一發滿貫砲，讓許多人都有了疑問，馬丁尼茲表示他並不知道這是史上第一次發生，赫南德茲說：「J.D.的滿貫砲很巨大，比賽一開始就幫我們打下分數，接著是狄佛斯打了另一發滿貫砲，這以前有發生過嗎？」

翻開大聯盟季後賽史冊，過去不曾有球隊單場炸裂兩發滿貫砲，而前兩局就有兩發滿貫砲，則在例行賽五度出現過。

其實狄佛斯近期深受右前臂不適困擾，靠過藥物治療持續出賽，第8局在面對一顆97哩直球揮空後，他痛得丟下球棒、退開打擊區，神情明顯不適，接下來換局時也未進行傳接熱身，連馬丁尼茲都說：「看到他那球揮棒後的狀況，我也感覺很痛，但這也顯示了他的心有多強大。」

狄佛斯透過翻譯表示，「傷勢並沒有對我帶來大大侷限，因為我還是可以每天出賽，我們還有幾周比賽要打，我會努力撐過去，和我的隊友一起奮戰。現在，我還能打。」

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