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MLB／賈西亞先發1局膝傷閃退 太空人總仔：他沒說他有傷

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Luis Garcia（右）。 美聯社
Luis Garcia（右）。 美聯社

太空人隊今天在美聯冠軍賽第2戰以5：9輸給紅襪隊，戰線遭到扳平，先發投手賈西亞（Luis Garcia）只撐1局失5分，因軸心腳膝蓋拉傷提早退場，總教練貝克（Dusty Baker）賽後透露，賈西亞的膝蓋問題在賽前就已經存在，「但他完全沒說」。

賈西亞首局挨了馬丁尼茲（J.D. Martinez）的滿貫砲，第2局續投，開局就是連續4顆壞球的保送，隨後就因傷退場，太空人由歐多瑞齊（Jake Odorizzi ）緊急接手吃下4局、失4分，第2局被狄佛斯（Rafael Devers）掃出滿貫砲，第4局再遭赫南德茲（Kike Hernández）陽春砲狙擊。

貝克賽後坦承，歐多瑞齊是表訂的第4戰先發投手，知道賈西亞必須退場時，他們仍希望找出方法，避免「燒」到歐多瑞齊，「但每當你做好計畫，總是會因某些事情泡湯。」

貝克表示，賈西亞是因膝蓋拉傷退場，「就我們所知，這個問題已斷斷續續在困擾他，但他完全沒說，或許是因為他認為並未對他的投球帶來影響。」但貝克認為，「這個傷勢對他的影響可能會很大，因為那是他的軸心腳。」

太空人尚不確定是否將賈西亞放進傷兵名單，替換其他人選，貝克表示，「我們會再讓隊醫評估」。

馬丁尼茲 赫南德茲

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