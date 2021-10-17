MLB／紅襪2局就炸2發滿貫砲破天荒 扳平太空人

輸掉系列賽第1戰後，紅襪隊的反擊既迅速又猛烈，今天在美聯冠軍賽第2戰前兩局就敲出兩發滿貫砲，加上最火燙的男人赫南德茲（Kike Hernández）補上陽春砲，紅襪全部分數用3轟拿到，終場以9：5擊敗太空人隊。

聯手寫紀錄的人是馬丁尼茲（J.D. Martinez）與狄佛斯（Rafael Devers），此役分別在第1、第2局炸裂滿貫砲，紅襪成為季後賽史上第一支單場敲出兩發滿貫砲的球隊。

在總教練柯拉（Alex Cora）領軍之下，紅襪共在季後賽打下16勝5敗，而這5場敗績後的下一戰是全勝，展現超強反彈能力。

紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投5.1局失3分，失分出現在第4局，他在兩出局後卻保送了艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），太空人接下來連3棒敲安、追回3分。

伊瓦迪續當紅襪的幸運符，加上2018年在內，他共為紅襪在季後賽先發5場，紅襪取得全勝，他個人也在5戰取得4勝0敗。

此役依舊沒少了赫南德茲的戲份，他在第4局掃出陽春砲，今年季後賽7場比賽已敲16安打、5轟，系列賽前兩戰已炸裂3轟。

赫南德茲近期實在太火燙，此役4支2、1發陽春砲還被虧小低潮，他表示，「我現在感覺真的很好，重點就是保持專注在比賽裡，不要想太多，我很開心我可以持續有好的打席內容，可以持續上壘、幫助球隊贏球，幫助球隊取得目前的位置。」

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