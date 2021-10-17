MLB／張育成破繭而出 成就大聯盟台灣野手最輝煌一季

10月3日，美國職棒大聯盟德州遊騎兵主場。5局上，克里夫蘭印地安人領先4分，張育成逮中一記內角偏高直球，大棒一揮，球一路飛向左外野深處，直擊全壘打牆上緣後反彈回場內。

張育成揮擊後全力衝刺，接近二壘確定擊出全壘打後才放慢腳步，與原本在一壘的隊友雷耶斯（FranmilReyes）相繼回本壘得分。張育成當時不知道，這個場景足以在印地安人隊史留名。

當天是大聯盟例行賽季最後一天，也是印地安人更名為守護者（Guardians，暫譯）前最後一戰。這發2分砲是球隊百年來改名前最後一支全壘打，張育成同時貢獻最後一分打點、攻下最後一分。

回顧整個賽季，張育成一路走來跌宕起伏。他曾因要命失誤而遭網路「酸民」人身攻擊，打擊歷經多月低潮才爆發，賽季最終戰扛起先發第5棒、轟出這發載入史冊的全壘打，彌足珍貴。

印地安人前任主戰一壘手桑塔納（Carlos Santana）離隊後，本季一壘有如大風吹，多人輪流鎮守，包括游擊手出身、春訓改練一壘且打擊表現出色的張育成。

張育成季初與左打的包爾斯（Jake Bauers）輪流上陣，兩人卻不約而同深陷低潮，一壘手成為球隊打擊「黑洞」。包爾斯6月遭指定讓渡（DFA），印地安人拉上以長打見長的布萊德雷（Bobby Bradley）；而張育成欠缺穩定出賽，不擅打變化球的毛病被對手抓住，打擊一直在低檔徘徊，暑期兩度遭下放小聯盟3A調整。

8月13日重返大聯盟後，張育成打擊脫胎換骨，出賽機會跟著增加，曾連7場敲出安打、期間連3戰開轟，打擊率突破2成之餘，長打率也扶搖直上。

這段期間張育成打出自信，攻擊變化球愈來愈順手，但仍缺乏固定先發位置。球團堅持季初以來「人人有球打」方針，張育成與陣中其他工具人西門內斯（Andres Gimenez）、米勒（Owen Miller）、克里門（Ernie Clement）爭取上場機會，這場打得好不保證下一場會出賽。

儘管如此，蛻變後的張育成仍用棒子證明身手，關鍵時刻屢屢建功，逐漸從後段棒次轉為中心打者。印地安人轉播單位球評愈來愈常稱讚張育成，多次討論是否該讓他更穩定出賽，以利提升打擊穩定度。

印地安人本季未能闖進季後賽，張育成的「驚奇之旅」10月3日劃下句點。他本季出賽89場，237個打數敲出54支安打，包括14支二壘安打、3支三壘安打、9發全壘打，39分打點，打擊率2成28，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）達0.693。

就大聯盟台灣野手而言，獲球團重用的張育成打出歷史性賽季，一舉超越陳金鋒、胡金龍、林子偉等前輩多年成就。

大聯盟台灣球員歷來揮出14發全壘打，拚戰大聯盟3季的張育成就占了10支，其他曾在大聯盟開轟的台灣球員是郭泓志、胡金龍、林子偉。以成績論，封張育成為大聯盟史上最強台灣打者並不為過。

放眼印地安人全隊，張育成本季9發全壘打排名第7，39分打點排名第8；長打率0.426雖比不上陣中主砲拉米雷斯（Jose Ramirez）與雷耶斯，仍遠高於其他內野工具人。

2022年賽季，1915年起使用的印地安人隊名將走入歷史，球隊上下此時卻充滿不確定性，包括季中因健康因素離隊的總教練法蘭科納（Terry Francona）是否再掌兵符、人氣球星拉米雷斯是否會在約滿前成為交易籌碼。

這支球隊新賽季內野陣容也充滿變數。張育成在工具人領域的競爭對象除了西門內斯、米勒、克里門，也有在小聯盟躍躍欲試的弗利曼（Tyler Freeman）、阿里亞斯（Gabriel Arias）等新秀。

印地安人球團預算一向有限，難以在自由球員市場爭取大牌球星，短期內不易變更陣容年輕化路線。26歲的張育成身為陣中青年軍一員，長打實力出色、守備位置靈活，憑藉本季倒吃甘蔗的表現，有機會在新賽季陣容中占有一席之地，甚至被其他球隊注意。

張育成9月17日在洋基球場賽前受訪，被問到新賽季展望時露出招牌笑容，想了一段時間後說：「明年就還是一樣，留在大聯盟，希望可以有好的表現，突破自己。」

他坦言季初求好心切，調整心態後開心打球，才沒有綁手綁腳。展望新賽季，他期許自己克服心理問題、將壓力擺一邊，「希望明年可以更開心一點，更喜悅一點」。

「站穩大聯盟」是眾多朝這個棒球最高殿堂叩關的球員夢想，本季過後，張育成已成為台灣棒壇最接近這項目標的野手，特別是有了本季克服打擊低潮的經驗，這位旅美好手新賽季帶著笑容馳騁賽場的表現格外令人期待。

商品推薦