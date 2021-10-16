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MLB／美媒揭道奇假先發決策過程 教頭早做好被罵準備

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇在國聯分區賽第五戰臨時改用「假先發」策略，教頭羅伯茲表示已做好被批評準備，還好最好結果是成功的。 路透社
道奇在國聯分區賽第五戰臨時改用「假先發」策略，教頭羅伯茲表示已做好被批評準備，還好最好結果是成功的。 路透社

國聯分區系列驟死第五戰，道奇在開賽幾小時前突然更換先發投手，改用「假先發」策略，以逼迫巨人排出更多左打。根據美媒披露，提出這個想法的是道奇棒球營運部門的總監史雷特（Alex Slater）。

根據《The Athletic》報導，當時道奇在商討驟死戰的策略過程，史雷特突然拋出了「假先發」的想法，也有充分理由支撐論點，首先卡內波（Corey Knebel）過去就有假先發的經驗，對左、右打成績也無明顯差異；再來此舉可以動搖巨人的先發打線，可能會排出多一點的左打，屆時原定的先發左投烏力亞斯（Julio Urias）上場時就有更多優勢，得以提高贏球的機會。

兩支實力相近的百勝球隊打到系列賽最後一戰定生死，誰能在細節中挖掘出優勢就能贏得比賽，道奇投手教練普萊爾(Mark Prior)就說，「這就是個賭注，但在季後賽就得跳脫傳統」。

不過更換先發也得考量球員心情，普萊爾表示若烏力亞斯堅持先發，球隊就會按照原定計畫，「這是他的權利」。好在當他得知球團想用「假先發」策略後，表態完全能理解也會全力配合，換投就此定案，由教頭羅伯茲禮貌告知對手巨人。事實上道奇讓全隊主力一起參與討論，大夥都全力支持為了贏球要提高最大的勝率，最後結局也非常完美。

歷經162場賽事到短兵相接的季後賽，除了球員身、心靈素質很重要，連教練團間的鬥志，也是取勝的一大關鍵。教頭羅伯茲在確定要更換先發投手後，已做好被批評的準備，不過他表示，「我認為不能因為害怕失敗或者擔心受批評，就不去執行對球隊有利的事，只要對贏球有幫助，就得去做。」

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