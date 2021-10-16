MLB／以布萊恩與歐尼爾為例 道奇贏球拉克斯早有神預言

道奇與巨人昨上演史詩級「百勝對決」驟死戰，最終由道奇以2:1險勝巨人，挺進國聯冠軍賽，將與勇士爭奪世界大賽門票。對於拿下這場勝利，賽後拉克斯（Gavin Lux）也被美媒揭露他早就有「神預言」！

《SB Nation》記者哈里斯（Blake Harris）在Twitter發文表示，拉克斯在賽前傳了NBA湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）雙人空中接力的gif動態圖給貝林傑（Cody Bellinger），並向貝林傑表示: 「明晚我們將成為動圖裡的主角。」

結果這圖檔成了神預言，道奇與巨人1：1平手僵持到第9局上半，拉克斯在1出局一壘有人時敲安送跑主上得點圈，為下一棒的貝林傑架好英雄舞台，他也不負眾望敲出穿越二壘防線的安打，助道奇拿到致勝分，一舉淘汰巨人闖進國聯冠軍賽，就如同布萊恩與歐尼攜手上演空中接力完美配合。

值得一提的布萊恩與歐尼爾生涯合作多次好球，但拉克斯並未明確指出這張動態圖是發生在哪場比賽，不過美媒《ClutchPoints》猜測，應該就是1999-2000球季西區冠軍賽第七戰，湖人在讀秒階段由布萊恩與歐尼爾上演史上最經典的空中接力灌籃，幫助湖人大逆轉淘汰拓荒者，進而在總冠軍賽擊敗溜馬贏得總冠軍，開啟三連霸盛世。

商品推薦