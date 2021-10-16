MLB／道奇首戰想按計畫推薛則 勇士教頭、主砲都不意外

昨天只休2天仍上場救援，為道奇淘汰巨人晉級的薛則（Max Scherzer），究竟會不會繼續在明天的國聯冠軍賽首戰對勇士先發？教頭羅伯茲（Dave Roberts)直接了當地說：「我們目前計畫是如此！」

薛則在國聯分區賽生死第五戰「中二日」熱血登板，順利守成並拿下生涯首次救援成功，帶領道奇前進國聯冠軍賽，對手將是去年的老對手勇士。然而他本來是表定晉級後首戰的先發投手，外界關注他是否會在休息一天後繼續先發，道奇教頭羅伯茲有意按照計畫進行，「「我們知道第五戰將他拉來救援會有些代價，但目前計劃就是如此，會在到亞特蘭大訓練後再次確認。」

「這一切還是要取決於他的身體狀況，如果他覺得沒問題，我們就會把第一戰的球交給他，若事情有變，就會是牛棚車輪戰」，羅伯茲補充說。昨天擊出致勝安打的貝林傑(Cody Bellinger)也認同教頭的決定，「這就是薛則能成為薛則的原因。」]

至於以逸待勞的勇士則沒有太多困擾，首戰按輪值推出王牌弗里德(Max Fried)先發，他在國聯分區賽第二戰對釀酒人繳出6局0失分好投，第二、第三戰則可望由摩頓(Charlie Morton)與安德森(Ian Anderson)擔綱，勇士靠三人就搞定釀酒人，還演出2場完封，教頭史尼克也信心滿滿表示，「無論對手推出誰先發，我對他們三人感覺良好，雖然對手一樣是道奇，但我相信和去年相比，這會是不一樣的系列賽。」

史尼克也不意外道奇會在第一戰繼續推出薛則先發，「他昨天在第九局投了13球，就像是一般休息日的牛棚日，這傢伙就像是另一種生物。我的意思是，他可是名人堂等級的球員，不能將他視為一般人，所以到時看到他投出第一球可一點都不讓人意外。」

勇士主砲弗里曼也附和，即使薛則昨天才後援一局，他也從未懷疑這名塞揚強投會主投第一戰，「我打賭他一定會先發，然後表現還是一樣會是我們熟悉的那個薛則」。

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