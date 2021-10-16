MLB／柯瑞亞超前轟、亞土維3打點 太空人首戰勝紅襪

大聯盟季後賽美聯冠軍系列賽首戰打得難分難解，直到柯瑞亞（Carlos Correa）在7局下的陽春砲為比賽定調，太空人隊就在主場以5：4險勝紅襪隊，在7戰4勝制的賽事中取得開門紅。

太空人隊在1局下靠著高飛犧牲打先馳得點後，打線沉寂了4局，也一度變成1：3落後，不過6局下亞土維（Jose Altuve）在2出局、一壘有人時，掃出一發左外野全壘打，一棒將比分扳平為3：3。

這發全壘打是亞土維季後賽生涯第20轟，追平洋基隊基特（Derek Jeter）並列史上第三多，第一名是曼尼（Manny Ramirez）的29轟，威廉斯（Bernie Williams）22轟居次。

太空人隊攻勢連連，7局換柯瑞亞（Carlos Correa）表現，他在美聯分區系列賽第4戰敲出勝利打點，幫助球隊晉級，今天再扮功臣，2出局後的陽春砲取得超前分。

亞土維在8局下滿壘時敲出的高飛犧牲打，為自己進帳本場第3分打點，事後看來也是重要一擊。

紅襪隊外野手赫南德茲當場雙轟成為悲情英雄。 歐新社

紅襪隊外野手赫南德茲（Kike Hernandez）是今天太空人隊最大威脅，2局下滿壘時的美技撲接避免失分，更演出單場雙響砲，3局上的陽春砲開啟紅襪隊單局3分攻勢，9局上的陽春砲再將比數拉近到1分差，然而攻勢也就到此為止。

紅襪隊先發投手塞爾（Chris Sale）前2局投得跌跌撞撞，但將損失壓在1分，投了2.2局退場，太空人隊先發投手瓦德茲（Framber Valdez）投了相同局數，丟掉3分（2分責失），牛棚表現成為比賽翻轉關鍵。

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