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MLB／出棒過半爭議 道奇貝林格：裁判說什麼就是什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
在九局上打下超前分的貝林格（Cody Bellinger）認為應該遵從裁判的判決。 美聯社
在九局上打下超前分的貝林格（Cody Bellinger）認為應該遵從裁判的判決。 美聯社

道奇今在國聯分區系列賽G5以2：1擊敗巨人闖進國聯冠軍賽，不過比賽的最後一球卻是由一壘審裁定打者弗洛瑞斯（Wilmer Flores）揮棒三振出局，引在網路掀起論戰。而據《Clutch Points》報導，今天道奇隊的英雄、9上敲出致勝分的貝林格（Cody Bellinger）對此表示應該「遵從裁判的判決」。

9局下2出局、一壘有人時，弗洛瑞斯在2好球後面對薛則（Max Scherzer）的引誘球揮棒，一壘審莫拉雷斯（Gabe Morales）裁定打者出棒，讓薛則賞給對手再見三振，道奇搶下國聯冠軍戰門票。

爭議判決在網路上吵翻天，今天道奇隊贏球大功臣貝林格則耐人尋味地說：「當時我人在中外野，我什麼都沒看到，所以我會看重播畫面，不過，裁判說這球出棒了，那就是出棒。」

《Clutch Points》記者R.P. Salao認為，即使沒有這個爭議判決，弗洛雷斯面對的投手薛則仍稱得上是世界上最好的投手，比賽最終的結果可能依舊不會改變。只不過，對例行賽搶下107勝的巨人軍而言，讓裁判的爭議判決結束自己的賽季肯定十分遺憾。但他也提到，無論這個判決是否正確，道奇今天表現極佳仍是不可抹滅的事實。

裁判

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