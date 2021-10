MLB／出棒過半爭議 道奇貝林格：裁判說什麼就是什麼

道奇今在國聯分區系列賽G5以2:1擊敗巨人闖進國聯冠軍賽,不過比賽的最後一球卻是由一壘審裁定打者弗洛瑞斯(Wilmer Flores)揮棒三振出局,引在網路掀起論戰。而據《Clutch Points》報導,今天道奇隊的英雄、9上敲出致勝分的貝林格(Cody Bellinger)對此表示應該「遵從裁判的判決」。

9局下2出局、一壘有人時,弗洛瑞斯在2好球後面對薛則(Max Scherzer)的引誘球揮棒,一壘審莫拉雷斯(Gabe Morales)裁定打者出棒,讓薛則賞給對手再見三振,道奇搶下國聯冠軍戰門票。

爭議判決在網路上吵翻天,今天道奇隊贏球大功臣貝林格則耐人尋味地說:「當時我人在中外野,我什麼都沒看到,所以我會看重播畫面,不過,裁判說這球出棒了,那就是出棒。」

《Clutch Points》記者R.P. Salao認為,即使沒有這個爭議判決,弗洛雷斯面對的投手薛則仍稱得上是世界上最好的投手,比賽最終的結果可能依舊不會改變。只不過,對例行賽搶下107勝的巨人軍而言,讓裁判的爭議判決結束自己的賽季肯定十分遺憾。但他也提到,無論這個判決是否正確,道奇今天表現極佳仍是不可抹滅的事實。

That's the call that ends the great battle between the Dodgers and Giants this season? That's BAD pic.twitter.com/NVw8bhiFIR