MLB／爭議判決一壘審維基被惡搞 球迷怒改「道奇小粉絲」

道奇今在國聯分區系列賽G5以2：1擊敗巨人晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，一壘審裁定弗洛瑞斯（Wilmer Flores）出棒三振出局，賽後一壘審莫拉雷斯（Gabe Morales）的維基百科也遭到惡搞，被冠上「道奇小粉絲」的稱號，不過，後來被刪除了。

國聯分區系列賽G5、9局下2出局、一壘有人情況，弗洛瑞斯在2好球後面對薛則（Max Scherzer）的引誘球揮棒，一壘審莫拉雷斯裁定打者出棒，讓薛則賞給對手再見三振，道奇搶下國聯冠軍戰門票。

有氣憤的球迷在莫拉雷斯的名字後面加上「道奇小粉絲」（LA Fanboy），還有人在生涯特殊事蹟中加上「在洛杉磯道奇隊工作」（Working on the Los Angeles Dodgers payroll）。

As you may have expected, didn’t take long for Wikipedia to do its thing with Gabe Morales. pic.twitter.com/SPRnjCGrXZ — Chris Mason (@ByChrisMason) October 15, 2021

從重播畫面看來，弗洛瑞斯應有即時收棒，不過出棒與否是由裁判評斷，不得抗議、挑戰，多數巨人隊球迷認為沒有出棒，在網路上吵翻天，據《Larry Brown Sports》報導，莫拉雷斯的維基百科個人檔案也毫不意外的遭殃了，並表示這種報復方式早已「見怪不怪」。

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