MLB／爭議判決一壘審維基被惡搞 球迷怒改「道奇小粉絲」

道奇今在國聯分區系列賽G5以2:1擊敗巨人晉級國聯冠軍賽,不過最後一顆好球卻頗有爭議,一壘審裁定弗洛瑞斯(Wilmer Flores)出棒三振出局,賽後一壘審莫拉雷斯(Gabe Morales)的維基百科也遭到惡搞,被冠上「道奇小粉絲」的稱號,不過,後來被刪除了。

國聯分區系列賽G5、9局下2出局、一壘有人情況,弗洛瑞斯在2好球後面對薛則(Max Scherzer)的引誘球揮棒,一壘審莫拉雷斯裁定打者出棒,讓薛則賞給對手再見三振,道奇搶下國聯冠軍戰門票。

有氣憤的球迷在莫拉雷斯的名字後面加上「道奇小粉絲」(LA Fanboy),還有人在生涯特殊事蹟中加上「在洛杉磯道奇隊工作」(Working on the Los Angeles Dodgers payroll)。

As you may have expected, didn’t take long for Wikipedia to do its thing with Gabe Morales. pic.twitter.com/SPRnjCGrXZ