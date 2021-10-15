快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／超狂！46歲A-Rod騰空做瑜珈 老爹笑翻：你快生了

聯合新聞網 / 綜合報導
A-Rod騰空做瑜珈。 擷圖自A-Rod IG
A-Rod騰空做瑜珈。 擷圖自A-Rod IG

美聯冠軍系列賽即將由自外卡出線的紅襪出戰美西冠軍太空人，將在網路轉播中擔任球評的前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）昨天在社群發布自己「老當益壯」做瑜珈的影片，「老爹」歐提茲（David Ortiz）也搞笑地留言：「你看起來快生了。」兩人互動逗樂不少網友。

前大聯盟球星A-Rod、歐提茲和「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）將在美聯冠軍戰網路轉播中擔任球評，每年的這個時候對轉播單位來說難免「壓力山大」，A-Rod就在個人IG發布做瑜伽的影片，並開玩笑地寫下：「與歐提茲合作後，我非常需要這個。」歐提茲也回應了A-Rod的貼文，留言表示：「這是什麼鬼？你看起來像快生了。」並附上「笑到哭」的表情符號。

歐提茲的老東家紅襪將在美聯冠軍戰G1作客太空人隊美粒果球場，爭取自2018年以後再度打進世界大賽。

太空人 瑜珈

相關新聞

MLB／薛則休兩天登板 用再見三振助道奇淘汰巨人

道奇隊與巨人隊在國聯分區系列賽打到最後一戰、最後一局才分出勝負，道奇隊9局上由貝林格（Cody Bellinger）敲出...

MLB／巨人驟死戰輸在揮棒過半 道奇貝茲：我認為沒揮棒

道奇隊今天以2：1在驟死戰擊敗巨人隊，晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，就連道奇隊貝茲（Mookie Bett...

探討大谷神話系列(下)：回歸現實的不可長久性

就在上一篇「探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器」後，天使隊主帥麥登(Joe Maddon)宣告，即日起今年打出MVP身價的大谷翔平，將退出天使戰線。因此，大谷翔平旅美第四季，又是以提

MLB／超狂！46歲A-Rod騰空做瑜珈 老爹笑翻：你快生了

美聯冠軍系列賽即將由自外卡出線的紅襪出戰美西冠軍太空人，將在網路轉播中擔任球評的前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）昨天在社群發布自己「老當益壯」做瑜珈的影片，「老爹」歐提茲（David Ortiz）也搞笑地留言：「你看起來快生了。」兩人互動逗樂不少網友。

MLB／爭議判決一壘審維基被惡搞 球迷怒改「道奇小粉絲」

道奇今在國聯分區系列賽G5以2：1擊敗巨人晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，一壘審裁定弗洛瑞斯（Wilmer Flores）出棒三振出局，賽後一壘審莫拉雷斯（Gabe Morales）的維基百科也遭到惡搞，被冠上「洛杉磯小粉絲」的稱號。

MLB／每逢開轟必「開車」 紅襪獨特慶祝儀式還有專屬司機

每支運動隊伍都有其獨特的慶祝方式，而今年時常可看見當紅襪球員開轟，回到休息室後他就會被一台推車載著的畫面，這台車也即將「開進」美聯冠軍系列賽，《美聯社》特別報導紅襪隊極具創意的慶祝儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。