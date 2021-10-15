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MLB／超狂！46歲A-Rod騰空做瑜珈 老爹笑翻：你快生了
美聯冠軍系列賽即將由自外卡出線的紅襪出戰美西冠軍太空人，將在網路轉播中擔任球評的前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）昨天在社群發布自己「老當益壯」做瑜珈的影片，「老爹」歐提茲（David Ortiz）也搞笑地留言：「你看起來快生了。」兩人互動逗樂不少網友。
前大聯盟球星A-Rod、歐提茲和「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）將在美聯冠軍戰網路轉播中擔任球評，每年的這個時候對轉播單位來說難免「壓力山大」，A-Rod就在個人IG發布做瑜伽的影片，並開玩笑地寫下：「與歐提茲合作後，我非常需要這個。」歐提茲也回應了A-Rod的貼文，留言表示：「這是什麼鬼？你看起來像快生了。」並附上「笑到哭」的表情符號。
歐提茲的老東家紅襪將在美聯冠軍戰G1作客太空人隊美粒果球場，爭取自2018年以後再度打進世界大賽。
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