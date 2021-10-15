MLB／索勒確診國聯冠軍賽難回歸 勇士做好少了他的準備

多等了兩天，勇士在國聯冠軍賽的對手終於確定是道奇，這系列卻得先做好沒有主砲索勒（Jorge Soler）的準備。

勇士在首輪季後賽只花四戰就淘汰掉國聯中區冠軍釀酒人，不過外野主砲索勒先前在第4戰賽前就因確診新冠肺炎被移出賽名單，雖然他已打過疫苗、屬於突破性感染，能否在國聯冠軍賽前健康回歸仍是未知數，教頭史尼克（Brian Snitker）難掩失望，但已朝沒有他的方向備戰。

根據《美聯社》報導，索勒的空缺會由年輕外野大物帕奇（Cristian Pache）頂替，但他應該只會在板凳待命，開路先鋒由游擊手史萬森（Dansby Swanson）擔任，至於中外野守備則交給赫瑞迪亞（Guillermo Heredia）。

索勒在季中交易到勇士隊後大復活，在皇家隊打了94場打擊率僅1成92與13轟，轉隊後出賽55場打擊率就有2成69，全壘打火力也沒衰退夯了14支，完美補上亞古納因傷報銷空缺，是勇士隊在經歷大批主力折損後，不可或缺的一名戰將。

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