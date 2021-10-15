快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

MLB／索勒確診國聯冠軍賽難回歸 勇士做好少了他的準備

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士在國聯冠軍賽得做好沒有主砲索勒的準備。 美聯社
勇士在國聯冠軍賽得做好沒有主砲索勒的準備。 美聯社

多等了兩天，勇士在國聯冠軍賽的對手終於確定是道奇，這系列卻得先做好沒有主砲索勒（Jorge Soler）的準備。

勇士在首輪季後賽只花四戰就淘汰掉國聯中區冠軍釀酒人，不過外野主砲索勒先前在第4戰賽前就因確診新冠肺炎被移出賽名單，雖然他已打過疫苗、屬於突破性感染，能否在國聯冠軍賽前健康回歸仍是未知數，教頭史尼克（Brian Snitker）難掩失望，但已朝沒有他的方向備戰。

根據《美聯社》報導，索勒的空缺會由年輕外野大物帕奇（Cristian Pache）頂替，但他應該只會在板凳待命，開路先鋒由游擊手史萬森（Dansby Swanson）擔任，至於中外野守備則交給赫瑞迪亞（Guillermo Heredia）。

索勒在季中交易到勇士隊後大復活，在皇家隊打了94場打擊率僅1成92與13轟，轉隊後出賽55場打擊率就有2成69，全壘打火力也沒衰退夯了14支，完美補上亞古納因傷報銷空缺，是勇士隊在經歷大批主力折損後，不可或缺的一名戰將。

新冠肺炎 疫苗

相關新聞

MLB／薛則休兩天登板 用再見三振助道奇淘汰巨人

道奇隊與巨人隊在國聯分區系列賽打到最後一戰、最後一局才分出勝負，道奇隊9局上由貝林格（Cody Bellinger）敲出...

MLB／巨人驟死戰輸在揮棒過半 道奇貝茲：我認為沒揮棒

道奇隊今天以2：1在驟死戰擊敗巨人隊，晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，就連道奇隊貝茲（Mookie Bett...

探討大谷神話系列(下)：回歸現實的不可長久性

就在上一篇「探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器」後，天使隊主帥麥登(Joe Maddon)宣告，即日起今年打出MVP身價的大谷翔平，將退出天使戰線。因此，大谷翔平旅美第四季，又是以提

MLB／大谷翔平神人賽季關鍵在哪？歐提茲：因為他單身

天使隊日籍球星大谷翔平本季繳出46轟、9勝，為競逐美聯年度MVP打下雄厚資本，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rod...

MLB／每逢開轟必「開車」 紅襪獨特慶祝儀式還有專屬司機

每支運動隊伍都有其獨特的慶祝方式，而今年時常可看見當紅襪球員開轟，回到休息室後他就會被一台推車載著的畫面，這台車也即將「開進」美聯冠軍系列賽，《美聯社》特別報導紅襪隊極具創意的慶祝儀式。

MLB／前一戰1局掉5分 紅襪依舊信任塞爾扛首戰

前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）依舊獲得總教練的信任票，扛起美聯冠軍系列賽首戰先發，塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。