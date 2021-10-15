MLB／驟死賽直call本壘害賈吉出局 洋基三壘指慘遭開除

洋基在外卡驟死賽遭紅襪淘汰，其中6局上洋基吹起反攻號角時「法官」賈吉（Aron Judge）在本壘前遭觸殺，澆熄洋基反攻氣勢，如今根據美媒報導，當時指示他奔回本壘的三壘指導教練奈文（Phil Nevin），遭球團宣布下季不予續約。

洋基與紅襪的外卡驟死戰一役關鍵出現在6局上，洋基準備展開反攻，史丹頓（Giancarlo Stanton）打出直擊「綠色怪物」的深遠長打，當時三壘指導教練奈文指示一壘跑者賈吉衝回本壘，結果遭到觸殺，讓洋基氣勢大受打擊，最終以2：6落敗。

據報導，洋基本季有22名跑者在本壘前遭觸殺出局，是全大聯盟最多，或許也是洋基本季表現低於預期的原因。

而《The Athletic》記者（Lindsay Adler）也報導，除了奈文被炒魷魚，洋基的打擊教練譚姆斯（Marcus Thames）和助理打擊教練皮利特里（P.J. Pilittere）下季都不會續約。

Should the Yankees have gambled by sending Aaron Judge home in the 6th? @PabloTorre wishes they sent Phil Nevin "into the sun" instead, but @ramonashelburne can understand the reasoning. pic.twitter.com/VjTtYWXWwh — Around The Horn (@AroundtheHorn) October 6, 2021

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