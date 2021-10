MLB／驟死賽直call本壘害賈吉出局 洋基三壘指慘遭開除

洋基在外卡驟死賽遭紅襪淘汰,其中6局上洋基吹起反攻號角時「法官」賈吉(Aron Judge)在本壘前遭觸殺,澆熄洋基反攻氣勢,如今根據美媒報導,當時指示他奔回本壘的三壘指導教練奈文(Phil Nevin),遭球團宣布下季不予續約。

洋基與紅襪的外卡驟死戰一役關鍵出現在6局上,洋基準備展開反攻,史丹頓(Giancarlo Stanton)打出直擊「綠色怪物」的深遠長打,當時三壘指導教練奈文指示一壘跑者賈吉衝回本壘,結果遭到觸殺,讓洋基氣勢大受打擊,最終以2:6落敗。

據報導,洋基本季有22名跑者在本壘前遭觸殺出局,是全大聯盟最多,或許也是洋基本季表現低於預期的原因。

而《The Athletic》記者(Lindsay Adler)也報導,除了奈文被炒魷魚,洋基的打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)和助理打擊教練皮利特里(P.J. Pilittere)下季都不會續約。

Should the Yankees have gambled by sending Aaron Judge home in the 6th? @PabloTorre wishes they sent Phil Nevin "into the sun" instead, but @ramonashelburne can understand the reasoning. pic.twitter.com/VjTtYWXWwh