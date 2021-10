MLB／每逢開轟必「開車」 紅襪獨特慶祝儀式還有專屬司機

每支運動隊伍都有其獨特慶祝方式,而今年時常可看見當紅襪球員開轟,回到休息室後他就會被一台推車載著的畫面,這台車也即將「開進」美聯冠軍系列賽,《美聯社》特別報導紅襪隊極具創意慶祝儀式。

據報導,這台推車原本是用於洗衣的推車,被紅襪拿來慶祝開轟則得回溯至上個賽季,當時球隊處於低潮,在一場作客光芒的比賽中,時任教頭瓦瑞泰克(Jason Varitek)建議替比賽增添樂趣,普拉維基(Kevin Plawecki)便抓了台附近的洗衣車,對著開轟後回到休息室的瓦茲奎茲(Christian Vazquez)說:「嘿,上車吧。」

這個在休息室「開車」的慶祝儀式延續到了今年,如今紅襪即將「開進」美聯冠軍系列賽,主帥柯拉(Alex Cora)也十分認同子弟兵們的創意,他說:「在艱難的賽季裡,他們能找到件有趣的事情來慶祝比賽表現真的很棒,能讓他們開心真是太好了。」

During the playoffs, Red Sox infielder José Iglesias has taken responsibility for the team's home run laundry cart and declared himself the official chauffeur.



