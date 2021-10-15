MLB／每逢開轟必「開車」 紅襪獨特慶祝儀式還有專屬司機

每支運動隊伍都有其獨特慶祝方式，而今年時常可看見當紅襪球員開轟，回到休息室後他就會被一台推車載著的畫面，這台車也即將「開進」美聯冠軍系列賽，《美聯社》特別報導紅襪隊極具創意慶祝儀式。

據報導，這台推車原本是用於洗衣的推車，被紅襪拿來慶祝開轟則得回溯至上個賽季，當時球隊處於低潮，在一場作客光芒的比賽中，時任教頭瓦瑞泰克（Jason Varitek）建議替比賽增添樂趣，普拉維基（Kevin Plawecki）便抓了台附近的洗衣車，對著開轟後回到休息室的瓦茲奎茲（Christian Vazquez）說：「嘿，上車吧。」

這個在休息室「開車」的慶祝儀式延續到了今年，如今紅襪即將「開進」美聯冠軍系列賽，主帥柯拉（Alex Cora）也十分認同子弟兵們的創意，他說：「在艱難的賽季裡，他們能找到件有趣的事情來慶祝比賽表現真的很棒，能讓他們開心真是太好了。」

During the playoffs, Red Sox infielder José Iglesias has taken responsibility for the team's home run laundry cart and declared himself the official chauffeur.



Full story by @jgolen: https://t.co/XBv0I4Cy6z pic.twitter.com/ISizWzK6v0 — AP Sports (@AP_Sports) October 14, 2021

此外，據報導指出，現在紅襪的推車已非普通的洗衣車，而是「全新訂製款」，甚至可能從未進過洗衣間，而且這台車還有專屬「司機」，普拉維基卸下職責，在季後賽期間將司機重責大任轉交給伊格列西亞斯（Jose Iglesias）。

由於伊格列西亞斯太晚加入紅襪，無法進入季後賽名單，雖然無法上場，但他仍很開心能在休息室透過「開車」做出貢獻。前任司機普拉維基認為，伊格列西亞斯不能隊友一起並肩作戰肯定很難過，因此這是讓他與球隊維持緊密關係的好方法。紅襪在外卡戰敲出2轟，美聯分區系列賽4場比賽下來更打出9轟，伊格列西亞斯則開心表示：「他們讓我非常非常忙碌，我希望在季後賽中變得更忙。」

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