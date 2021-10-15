MLB／美媒點評印地安人野手 張育成選球只獲C級評價

效力印地安人的台灣好手張育成，本季繳出旅美生涯最佳表現，美媒《cleveland.com》對全隊野手做出A+到C的評分，其中指出張育成選球的部分還有待加強，只給了C的成績。

張育成今年第三度踏上大聯盟殿堂，出賽場次創下生涯新高。本季出賽89場、237打數¬、敲出54支安打，打擊率0.228，另有9轟以及39分打點，跑回19分。雖然季中一度下放到3A，不過8月中重返大聯盟後總計34場打擊率就有0.280，還敲出7轟，但只選到11個保送，顯然還有很大的進步空間，因此只獲得「C級」評價。

美媒沒忘了稱讚張育成守備能力，能夠守內野全部位置具備多功能；打擊方面在面對伸卡球時打擊率高達.306，但對變速球打擊率就只剩0.188，則是他下季得加強之處。

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