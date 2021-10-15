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MLB／巨人驟死戰輸在揮棒過半 道奇貝茲：我認為沒揮棒

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
巨人隊的弗洛瑞斯（Wilmer Flores）被判揮棒過半吞下再見三振，但連道奇的貝茲都認為他可能沒有揮棒。 美聯社
巨人隊的弗洛瑞斯（Wilmer Flores）被判揮棒過半吞下再見三振，但連道奇的貝茲都認為他可能沒有揮棒。 美聯社

道奇隊今天以2：1在驟死戰擊敗巨人隊，晉級國聯冠軍賽，不過最後一顆好球卻頗有爭議，就連道奇隊貝茲（Mookie Betts）都認為巨人隊的弗洛瑞斯（Wilmer Flores）可能沒有揮棒。

這起事件發生在國聯分區系列賽第5戰、9局下，2出局、一壘有人情況，弗洛瑞斯在2好球後面對薛則（Max Scherzer）的引誘球揮棒，一壘審莫拉雷斯（Gabe Morales）裁定已出棒，也讓薛則拿到再見三振，幫助道奇晉級。

賽後影片重播看來，弗洛瑞斯有即時收回，不過出棒與否是由裁判評斷，不得挑戰，巨人教頭凱普勒（Gabe Kapler）賽後表示：「這是很困難，但我們一定不希望比賽這樣結束。」

不過，凱普勒也認為就算判決未出棒，不代表就一定會逆轉，「我們今天沒贏球還有其他原因，這只是這場比賽的最後一個判決。」

多數球迷認為並未出棒，爭議判決在網路上吵翻天，而道奇外野手貝茲在接受場邊電視訪問時也回答得很誠實，「我不認為他出棒，但我不是負責判決的人，結果就是這樣了。」

道奇 巨人

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