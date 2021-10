MLB／巨人驟死戰輸在揮棒過半 道奇貝茲：我認為沒揮棒

道奇隊今天以2:1在驟死戰擊敗巨人隊,晉級國聯冠軍賽,不過最後一顆好球卻頗有爭議,就連道奇隊貝茲(Mookie Betts)都認為巨人隊的弗洛瑞斯(Wilmer Flores)可能沒有揮棒。

這起事件發生在國聯分區系列賽第5戰、9局下,2出局、一壘有人情況,弗洛瑞斯在2好球後面對薛則(Max Scherzer)的引誘球揮棒,一壘審莫拉雷斯(Gabe Morales)裁定已出棒,也讓薛則拿到再見三振,幫助道奇晉級。

Wilmer Flores and the check swing heard 'round the world. pic.twitter.com/nZWVre7U1v