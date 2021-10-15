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MLB／爭冠時刻傳噩耗 太空人王牌恐因傷缺席美聯冠軍賽

聯合新聞網 / 綜合報導
麥卡勒斯在美聯分區列賽中兩度登板，是太空人陣中不可或缺的重要先發投手，如今卻傳出傷勢。（路透）
麥卡勒斯在美聯分區列賽中兩度登板，是太空人陣中不可或缺的重要先發投手，如今卻傳出傷勢。（路透）

連5年闖進美聯冠軍賽的太空人，強勢問鼎隊史第三座美聯冠軍，如今卻傳來悲報，陣中主力先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因右前臂傷勢接受核磁共振（MRI）檢查，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）就推測，麥卡勒斯恐怕要等到太空人晉級世界大賽後才能上場了。

麥卡勒斯本季28場出賽都是先發，拿下13勝5敗，投出185次三振、防禦率3.16，是太空人在美聯西區封王的重要功臣，進入季後賽，他也投出王牌身手，在對戰白襪分區系列賽第一場和最後一場都登板先發，共投10.2局僅失1分，另送出9K，防禦率只有0.84。

南丁格爾在推特表示，雖然麥卡勒斯只是前臂拉傷，但他仍很可能錯過美聯冠軍戰。面對從外卡殺出重圍的紅襪，太空人預計將由瓦德茲（Framber Valdez）和賈西亞（Luis Garcia）扛下G1、G2先發。

太空人

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