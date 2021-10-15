MLB／爭冠時刻傳噩耗 太空人王牌恐因傷缺席美聯冠軍賽
連5年闖進美聯冠軍賽的太空人，強勢問鼎隊史第三座美聯冠軍，如今卻傳來悲報，陣中主力先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因右前臂傷勢接受核磁共振（MRI）檢查，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）就推測，麥卡勒斯恐怕要等到太空人晉級世界大賽後才能上場了。
麥卡勒斯本季28場出賽都是先發，拿下13勝5敗，投出185次三振、防禦率3.16，是太空人在美聯西區封王的重要功臣，進入季後賽，他也投出王牌身手，在對戰白襪分區系列賽第一場和最後一場都登板先發，共投10.2局僅失1分，另送出9K，防禦率只有0.84。
南丁格爾在推特表示，雖然麥卡勒斯只是前臂拉傷，但他仍很可能錯過美聯冠軍戰。面對從外卡殺出重圍的紅襪，太空人預計將由瓦德茲（Framber Valdez）和賈西亞（Luis Garcia）扛下G1、G2先發。
Houston #Astros ace Lance McCullers is likely out for the #ALCS with strained forearm, but could possibly return for the World Series if the Astros advance.— Bob Nightengale (@BNightengale) October 14, 2021
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言