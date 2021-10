MLB／爭冠時刻傳噩耗 太空人王牌恐因傷缺席美聯冠軍賽

連5年闖進美聯冠軍賽的太空人,強勢問鼎隊史第三座美聯冠軍,如今卻傳來悲報,陣中主力先發投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)因右前臂傷勢接受核磁共振(MRI)檢查,《USA Today》記者南丁格爾(Bob Nightengale)就推測,麥卡勒斯恐怕要等到太空人晉級世界大賽後才能上場了。

麥卡勒斯本季28場出賽都是先發,拿下13勝5敗,投出185次三振、防禦率3.16,是太空人在美聯西區封王的重要功臣,進入季後賽,他也投出王牌身手,在對戰白襪分區系列賽第一場和最後一場都登板先發,共投10.2局僅失1分,另送出9K,防禦率只有0.84。

南丁格爾在推特表示,雖然麥卡勒斯只是前臂拉傷,但他仍很可能錯過美聯冠軍戰。面對從外卡殺出重圍的紅襪,太空人預計將由瓦德茲(Framber Valdez)和賈西亞(Luis Garcia)扛下G1、G2先發。

