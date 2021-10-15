MLB／大谷翔平神人賽季關鍵在哪？歐提茲：因為他單身
天使隊日籍球星大谷翔平本季繳出46轟、9勝，為競逐美聯年度MVP打下雄厚資本，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和「老爹」歐提茲（David Ortiz）近日參與談話節目，歐提茲笑解大谷本季驚奇賽季的關鍵，就是「單身」。
由大谷鐵粉班．韋蘭德（Ben Verlander）所主持的FOX節目中，邀來兩大傳奇強打討論年度MVP，在聊到大谷時，A-Rod首先點出大谷身為一位年輕的單身球員，從日本來到美國，本身就很不容易，其次他在大聯盟實現「二刀流」的可能性，同時準備投、打出賽的難度極高，但大谷辦到了，「擔任打者，要準備面對對方的11個投手已經很難，而他還先發投了25場。」
歐提茲在此時神插話，「你必須要單身才能辦到」，讓現場笑得東倒西歪。
A-Rod表示，想想大谷所辦到的事有多不尋常，很難不成為他的球迷，雖然並未完成103年來第一個全壘打、勝投雙位數球季，「但他繳出更勝於貝比魯斯（Babe Ruth）的賽季，在我看來，他就是MVP。」
歐提茲也坦言被大谷的成績所震懾，「我能預想到他的成功，但看到他今年打完整季的成績，我還是覺得很驚訝，只能『哇！』」
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