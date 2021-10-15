MLB／前一戰1局掉5分 紅襪依舊信任塞爾扛首戰

前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）依舊獲得總教練的信任票，扛起美聯冠軍系列賽首戰先發，塞爾說：「我很感謝他的信任。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）今天公布美聯冠軍賽前兩戰先發，塞爾扛首戰，艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi）排第二，柯拉表示：「我們看好充足休息後的塞爾，而這也讓艾伊瓦迪可以多休一天（投一休五）。」

塞爾例行賽最後一戰僅投2.1局，到了季後賽，9日先發對光芒隊1局丟掉5分，連兩場都無法撐夠局數，讓外界擔心，不過紅襪隊美聯分區賽後休息了3天，牛棚也都準備好了。

塞爾也知道自己近況不佳，所以很感謝柯拉的信任，「這沒什麼好隱瞞的，我投得很糟，可能是我生涯最糟的兩場。」

這段休息期間，塞爾也趕緊修正，「我每一天都在思考，如果我們要成功，我就必須回到軌道，投得越長越好。」塞爾指出，變速球的穩定性、速球的控球，是他這段時間不斷修正的兩大方向。

隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）也投下信任票，「塞爾投美聯冠軍賽第一場，沒有人會質疑吧？他最近是比較掙扎，但他能夠找回節奏，他是塞爾。」

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