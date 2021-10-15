快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

MLB／前一戰1局掉5分 紅襪依舊信任塞爾扛首戰

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾還是獲得信任扛起美聯冠軍系列賽首戰先發。 美聯社
前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾還是獲得信任扛起美聯冠軍系列賽首戰先發。 美聯社

前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）依舊獲得總教練的信任票，扛起美聯冠軍系列賽首戰先發，塞爾說：「我很感謝他的信任。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）今天公布美聯冠軍賽前兩戰先發，塞爾扛首戰，艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi）排第二，柯拉表示：「我們看好充足休息後的塞爾，而這也讓艾伊瓦迪可以多休一天（投一休五）。」

塞爾例行賽最後一戰僅投2.1局，到了季後賽，9日先發對光芒隊1局丟掉5分，連兩場都無法撐夠局數，讓外界擔心，不過紅襪隊美聯分區賽後休息了3天，牛棚也都準備好了。

塞爾也知道自己近況不佳，所以很感謝柯拉的信任，「這沒什麼好隱瞞的，我投得很糟，可能是我生涯最糟的兩場。」

這段休息期間，塞爾也趕緊修正，「我每一天都在思考，如果我們要成功，我就必須回到軌道，投得越長越好。」塞爾指出，變速球的穩定性、速球的控球，是他這段時間不斷修正的兩大方向。

隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）也投下信任票，「塞爾投美聯冠軍賽第一場，沒有人會質疑吧？他最近是比較掙扎，但他能夠找回節奏，他是塞爾。」

紅襪 馬丁尼茲

延伸閱讀

MLB／重返作弊「肇事球場」 柯拉談人生污點：自作自受

MLB／太空人連5年晉級美聯冠軍賽 賽後在吵觸身球

MLB／道奇棄卒成紅襪功臣！赫南德茲：從未放棄英雄夢

MLB／拿了100勝又如何 光芒連兩天「被」再見遭紅襪淘汰

相關新聞

探討大谷神話系列(下)：回歸現實的不可長久性

就在上一篇「探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器」後，天使隊主帥麥登(Joe Maddon)宣告，即日起今年打出MVP身價的大谷翔平，將退出天使戰線。因此，大谷翔平旅美第四季，又是以提

MLB／大谷翔平神人賽季關鍵在哪？歐提茲：因為他單身

天使隊日籍球星大谷翔平本季繳出46轟、9勝，為競逐美聯年度MVP打下雄厚資本，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rod...

MLB／重返作弊「肇事球場」 柯拉談人生污點：自作自受

身為2017年太空人作弊案的主事者之一，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）重返「肇事」球場，面對自己的案底，他重申自己做...

MLB／前一戰1局掉5分 紅襪依舊信任塞爾扛首戰

前一場只投了1局、丟掉5分，紅襪隊投手塞爾（Chris Sale）依舊獲得總教練的信任票，扛起美聯冠軍系列賽首戰先發，塞...

MLB／「理念不合」 紅雀教頭帶出17連勝進季後賽卻遭解僱

率領紅雀隊打出17連勝飛進季後賽，總教練席爾特（Mike Shildt）卻在今天丟了飯碗，球團總裁莫札里亞克（John ...

MLB／道奇出奇招改用假先發 教頭：為了提高贏球機會

道奇與巨人國聯分區賽生死第五戰，作客的道奇出奇招，臨時更換先發投手，將原定登板的勝投王烏力亞斯（Julio Urias）拉下，改為牛棚投手卡內波（Corey Knebel）擔任假先發，要用投手車輪戰對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。