MLB／道奇出奇招改用假先發 教頭：為了提高贏球機會

道奇與巨人國聯分區賽生死第五戰，作客的道奇出奇招，臨時更換先發投手，將原定登板的勝投王烏力亞斯（Julio Urias）拉下，改為牛棚投手卡內波（Corey Knebel）擔任假先發，要用投手車輪戰對付巨人。

儘管第二戰先發烏力亞斯投得出色，也有足夠的4天休息時間，道奇仍決定臨陣換將，改讓他在牛棚待命，將用投手車輪戰策略迎戰巨人，卡內波擔任假先發打頭陣，教頭羅伯茲(Dave Roberts)解釋原因，「在一戰定生死的比賽，這麼做讓我們有更好的贏球機會！」他也表示烏力亞斯被告知時完全裡解，也全力配合球隊的決定。

沒有先發的烏力亞斯改在第三局登板，要擔任長中繼的角色。 路透社

值得一提的是這場投手車輪戰可能還是看的到2天前才熱投110球、三屆塞揚薛則（Max Scherzer）的身影，雖然羅伯茲表示不太可能讓他上場，但這位道奇王牌賽前對《華盛頓郵報》透露，自己準備好從牛棚出發，為球隊做出貢獻。

道奇從左投換成右投先發，巨人在打線安排上可能會有所調動，教頭凱普勒(Gabe Kapler)已做好準備，因為他在前一晚就收到道奇教頭羅伯茲禮貌告知的簡訊，「我們彼此有不錯的交情，溝通從來不是問題。」

不過巨人仍是按原定計畫在第五戰推出韋伯（Logan Webb），他以24歲又330天成為隊史驟死戰最年輕的先發投手，他於首戰繳出7.2局10K無失分的好投，自然值得這分榮耀，巨人也沒有換投的道理。

商品推薦