MLB／重返作弊「肇事球場」 柯拉談人生污點：自作自受

身為2017年太空人作弊案的主事者之一，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）重返「肇事」球場，面對自己的案底，他重申自己做錯了，「這感覺並不好受，但確實是我們所犯的過錯，是我們自作自受。」

紅襪、太空人雙雙挺進美聯冠軍賽，兩隊將於明天在休士頓展開7戰4勝制廝殺，首戰先發投手由塞爾（Chris Sale）碰上瓦德茲（Framber Valdez）。兩支近年都捲入違規竊取暗號事件的球隊，敏感的對戰組合，柯拉今天出席系列賽前記者會，也無可避免遇到相關提問。

「這感覺滿怪的，因為我當時（2017年）身處其中，我犯了過錯，也付出了代價，直到現在仍在承擔後果。」柯拉表示，「就像我先前說的，我犯了過錯，這也註定會成為我的污點。」

柯拉是紅襪2018年冠軍教頭，他在2020年因大聯盟「宣判」主導太空人作弊案而遭禁賽1年，一蹲滿球監馬上就被紅襪找了回來，也再次帶領紅襪挺進10月大賽。

回顧過去兩年，柯拉說：「我依然對比賽充滿熱情，我從過去24個月學到很多，關於我自己、我家人還有我身邊的所有人，這一切很不可思議，經歷這些高、低潮後，很明顯我依然熱愛比賽。」

美聯冠軍賽好巧不巧碰到太空人，柯拉也很期待，甚至很早就傳了簡訊給柯瑞亞（Carlos Correa）：「馬上要碰面了！」柯瑞亞說：「不只是朋友，他就像是我的父親，他教了我許多關於比賽的事。」

被問到對於柯拉教導的什麼事情印象最深？柯瑞亞回答：「就是一些訊息，在棒球比賽裡，知識就是力量，如果你的球員擁有正確的資訊，越能在場上盡情展現，那是他做得很棒的部分。」

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