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MLB／「理念不合」 紅雀教頭帶出17連勝進季後賽卻遭解僱

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
率領紅雀隊打出17連勝飛進季後賽，總教練席爾特卻在今天丟了飯碗。 美聯社
率領紅雀隊打出17連勝飛進季後賽，總教練席爾特卻在今天丟了飯碗。 美聯社

率領紅雀隊打出17連勝飛進季後賽，總教練席爾特（Mike Shildt）卻在今天丟了飯碗，球團總裁莫札里亞克（John Mozeliak）給出的理由是「理念不同」。

紅雀在國聯外卡驟死賽輸給道奇隊，2021年球季落幕，但回顧這一年仍充滿不可思議，卻在今天出現令人詫異的異動。

莫札里亞克解釋，席爾特與球團高層一直都存在某些分歧，問題在上周引爆，雙方在上周五最後碰面後，認為為了讓球隊在2022年持續保持競爭力，該是時候作出決斷了，今天即宣布解僱席爾特。

莫札里亞克不透露具體分歧事由，「我只能說，這不是因應今年球季而做出的決定，而是為了向前看所做的決定。」他強調，這是球團高層的共識，「為了我們想做的事、想走的方向，我們必須和他分道揚鑣了。」

席爾特在紅雀體系任職18年，從球探部門、球員發展部門到小聯盟教練都待過，2018年季中代理紅雀教頭後扶正，儘管還有1年合約，莫札里亞克認為儘早「分手」對雙方都好，他也坦言席爾特得知消息後非常震驚。

莫札里亞克說：「這並不容易，席爾特已經在紅雀體系很長一段時間，這不是我們匆促、草率做出的決定，但我必須說，這是我們感覺對球隊最有利的決定。」

紅雀 道奇 小聯盟

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