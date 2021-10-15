探討大谷神話系列(下)：回歸現實的不可長久性

就在上一篇「探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器」後，天使隊主帥麥登(Joe Maddon)宣告，即日起今年打出MVP身價的大谷翔平，將退出天使戰線。因此，大谷翔平旅美第四季，又是以提早打包畫下休止符。只不過，這次不同於以往，大谷並非是因傷痛關係高掛免戰牌，但其中原因，相信麥登與大谷，甚至天使高層，三方早已立下一定默契。

說到提早休戰，大谷自2018年加盟天使後，至今還未完整且健康地打滿一個球季，況且除了第一年他曾以「二刀流」之姿，勇奪該年美聯新人王外，之後兩年，大谷成績可說乏善可陳，而且都以提早關機方式結束球季，因此光就薪資角度來看，天使老闆莫瑞諾(Arte Moreno)雖一向不吝嗇花大錢簽球星，可是他為大谷所寫的養成計畫，可說仍是精打細算，其主要原因還是歸咎於「大谷的不確定性」。而且在2021球季開打前，幾乎沒有任何一名美國大聯盟專家認為大谷會起死回生，很多人甚至認為，這是天使隊一筆錯誤投資。

細數大谷翔平赴美後傷痛史，就在風風光光新人球季後，看似前途無量的大谷，卻宣布將進行韌帶移植手術，也就是俗稱Tommy John，導致2019年就算能上場應戰，也僅能以打者身份出賽，無法發揮原本自豪「二刀流」身手。緊接著，已被廢武功的大谷，又因為膝傷問題，必須再進一次手術房，導致又提前休兵，至於2020年，更由於前臂拉傷關係，又再次影響了大谷的球季。

大谷身材與體格，在大聯盟特有制度下，已鍛鍊出比過去在日職時期又更加強壯體魄，左為2017年剛加盟時，右為今年。

總計短短四年在美期間，大谷已經兩次動刀。有趣的是，自從新人球季後，大谷翔平只在大聯盟投手板完成1.2局局數，直到今年才有機會擺脫悲慘命運。雖說大谷身材與體格，在大聯盟特有制度下，已鍛鍊出比過去在日職時期又更加強壯體魄，可是終究還是沒有交出一個合格球季與成績。

2021毫無疑問是大谷令人刮目相看一年。不過，今年大谷雖然頭好壯壯，「二刀流」身份交互輪替，盡情運用的結果，也有模有樣，可是天使隊戰績，始終在低檔迴盪。與此同時，擁有大谷如何使用最終決定權的麥登，終究選擇把這位極有機會角逐大聯盟全壘打王的亞洲選手放入非戰名單中，可見麥登早已熟讀大谷使用說明書，並且在他身上畫了不少重點。

大聯盟一路走來早已建構出自己一套球員養成與訓練系統。為了讓球員能夠跳上所謂「強力棒球」競爭列車，大聯盟球團們有一系列科學化訓練與培養的「know-how」，球迷不難發現，大谷翔平赴美後的體格，遠比還在日職時期還要壯碩許多，從原本小鮮肉，蛻變成一名猛男。其實，不僅是大谷，如果球迷們回憶起當年王建民於大聯盟初出茅廬的體型，與之後19勝時期的體態相比，體型改變也同樣在這名「台灣之光」身上看到。

由此可見，想要站穩棒球最高殿堂，就必須接受大聯盟特有訓練方式，而體型改變，只是拿到入場門票的表徵之一。畢竟亞洲人體格想要在世界強度最高棒球殿堂拚戰，是有一定難度，而想要超越亞洲與歐美選手之間籓籬，其中的秘密乃是大聯盟獨享，至於跨過籓籬後的續航力如何，仍有待觀察。

雖說身為亞洲人的我們，很希望大谷翔平能夠在大聯盟繼續呼風喚雨，但仍要回歸現實面。 美聯社

所以在如此強力訓練與競爭之下，大谷再一次提早關機乃無可厚非。回到一句老話：「休息是為了走更長遠的路」，更何況，大谷未來路都必須以「一根蠟燭兩頭燒」方式來進行。由於身份特殊關係，再加上過去有如此繁多傷病史，大谷翔平2021年驚人表現，很有機會成為絕響，因為隨著年齡增長，大谷終究還是會面臨位置上的抉擇。雖說身為亞洲人的我們，很希望大谷翔平能夠在大聯盟繼續呼風喚雨，可是回歸現實面，大谷未來所要完成「歷史定位」，在過去百年內，並無人可真正做到，難不難？或許只有天曉得！

探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器

探討大谷神話系列(上)：日本的大谷崛起與被崇拜

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