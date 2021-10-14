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MLB／安打王羅斯猛虧賈羅213K 竟亂扯已逝盲人音樂大師

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大聯盟安打王羅斯毒舌酸爆今年吞下大聯盟最多三振的27歲外野手賈羅。 美聯社
大聯盟安打王羅斯毒舌酸爆今年吞下大聯盟最多三振的27歲外野手賈羅。 美聯社

大聯盟季後賽開打9天，洋基隊早在美聯外卡驟死賽就被淘汰，卻還被大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）毒舌酸爆，尤其今年吞下大聯盟最多三振的27歲外野手賈羅（Joey Gallo），看在這位80歲前輩的眼中，好像變得一無是處。

洋基6日在外卡戰2：6不敵世仇紅襪隊，連續5年晉級季後賽最多只打到美聯冠軍賽，在2009年奪下世界大賽冠軍後，歷經9次季後賽都遭淘汰。

賈羅在今年「731交易大限」前，被效力7年的遊騎兵隊交易到洋基，今年雖有38轟、77分打點，但也吞下213次三振，挨K次數排名第一。

羅斯接受美國媒體「今日美國」訪問時，對洋基在外卡戰落敗發表長篇大論，形容這支球隊的打線爛到不行，6到9棒起不了作用，賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）就要有所表現，如果再辦不到，壓力全落在賈羅的身上。

「一個不是每天出賽的人，怎麼會被三振213次？」羅斯猛虧賈羅，竟然還提到已逝美國盲人靈魂樂大師雷．查爾斯（Ray Charles），說就算查爾斯也不會吞下這麼多次三振。

賈羅在美聯外卡驟死賽打第4棒，全場4個打數掛零、吞下1次三振，羅斯吐槽：「我無法想像，吞下213K竟然沒有把自己殺了。」

這位生涯24年締造4256支安打、1984到89年擔任紅人隊教頭的一代名將，對洋基無情批評的報導，也被紐約郵報轉載；紐郵特別提到，羅斯過去擔任總教練時，因為涉賭導致無法進入名人堂。

羅斯 洋基 大聯盟

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