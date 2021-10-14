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MLB／與太空人續約無望？柯瑞亞自信有更好合約
太空人當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）在休賽季將成為自由球員，球隊曾與他談過延長合約，但雙方未達成共識，讓續約之事遙遙無期，不過，「此處不留爺，自有留爺處」，他相當自信會有更好合約。
據報導指出，當初球隊提出的價碼落在6年1.2億美元（約新台幣34.1億）和5年1.25億美元（約新台幣35.6億），但柯瑞亞想要的是更長的大合約。他在季後賽為球隊建功，目前勝利貢獻值也傲視全聯盟的7.2，他自認價碼應更高。
上個月才剛滿27歲的柯瑞亞，占有年輕與健康優勢，各個球隊也正虎視眈眈，看著這位最有價值的游擊手最後會獎落誰家。
MLB季後賽對戰表
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