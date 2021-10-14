MLB／轉隊後金布洛爾表現差強人意 白襪仍決定續留
著名救援投手金布洛爾（Craig Kimbrel），今年季中交易到白襪隊。與他上半季在小熊表現大相逕庭，甚至季後賽遭到主場球迷噓聲伺後，最終白襪也遭太空人汰出局。儘管如此白襪隊表示在下個賽季依舊會給以1600萬美元(約台幣4.4.億)續留，同時也會尋求其他交易選擇。
金布洛爾加入白襪隊後24場出賽被打5發全壘打，狂失13分防禦率高達5.09，在僅有4次救援機會中失敗了3次。隨後在美聯分區賽面對太空人輸掉的三場比賽，自責分率更高達9.00分。
白襪在季中把大物新秀馬德里格爾用來交換強投金布洛爾，對於部分球迷而言，被視為是筆不划算的交易。雖馬德里格爾因右腿受傷導致本季報銷，但在大聯盟短暫出賽也有不凡的成績，未來大有可為，預計會是小熊隊的主力戰將。
在職業生涯中金布洛爾已被公認為傑出救援投手，甚至2度被評為最佳終結者，如今在白襪隊卻繳出差勁的成績，勢必對未來的交易有嚴重的影響。
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