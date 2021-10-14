MLB／道奇想避開最殘忍結局 期待烏力亞斯再扮幸運之神

聯盟冠軍賽4席已經產生3席，道奇隊明天作客舊金山，對巨人隊進行分區系列賽最後一戰，勝隊晉級17日開打的國聯冠軍賽對決勇士隊，這場國聯西區世仇大戰堪稱季後賽開打至今，最受全美矚目的比賽。

巨人、道奇是大聯盟本季戰績最好的兩隊，球季賽加季後賽都是109勝，明天拿到第110勝的球隊晉級下一輪，對敗隊而言當然是最殘忍的結局，兩隊先發投手韋柏（Logan Webb）、烏力亞斯（Julio Urias）面臨極大壓力。

國聯分區系列賽前4戰，兩隊都在主場1勝1敗，韋柏在第1戰先發7.2局無失分奪勝，烏力亞斯第2戰投5局失1分，幫助道奇開張，休4天後第二度到舊金山登板。

巨人第五戰先發投手韋柏。 美聯社

道奇去年在國聯冠軍賽擊敗勇士隊、世界大賽扳倒光芒隊，烏力亞斯都是封王戰最後一個出賽的投手，分別對勇士投3局無失分奪勝，對光芒投2.1局無失分救援成功。

這位25歲墨西哥籍左投2016年登上道奇大聯盟，本季首次擔任全職先發投手，出賽32場投出20勝3敗、防禦率2.96，不但是大聯盟唯一20勝投手，勝率8成7也是最高；他從7月3日投贏國民隊後，至今一路勝投，包括球季賽11勝和季後賽1勝。

道奇老將薛則（Max Scherzer）2016年效力國民隊時，締造單季20勝紀錄，大聯盟直到今年才又出現烏力亞斯突破20勝大關，面對明天非贏不可的比賽，他說：「我們是很讚的球隊，隊友會全力支援我，很有信心迎接這場比賽。」

道奇今年在烏力亞斯先發的比賽打出27勝6敗（包括季後賽），最近連贏12場，明天如果再下一城，將是連續兩年在國聯冠軍賽對勇士。

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