道奇棄將開枝散葉 今年季後賽大驚奇

打開2020年世界大賽冠軍道奇隊的季後賽名單，你會發現和今年的陣容頗為不同。最好用的工具雙人組只剩下泰勒（Chris Taylor）一人，赫南德茲（Kike Hernandez）離開了；外野輪值少了彼特森（Joc Pederson），左打的外野手只剩下貝林格（Cody Bellinger）。這兩位約滿未獲續約的道奇棄將，在琵琶別抱後，今年成為十月份的最大驚奇。

道奇隊基於薪資考量，今年選擇不留下這兩人。赫南德茲和紅襪隊簽下兩年合約，平均年薪不過七百萬美金，但補上了紅襪隊中外野的大洞，而且在美聯分區系列賽成為致勝英雄，在第一戰紅襪火力被光芒封鎖，長打數掛零後，第二戰率先跳出當英雄，首打席就打出二壘安打，開啟得分攻勢。在這場比賽他成為紅襪隊史上第一位單場打四支長打的人，完成連貝比魯斯、老爹和曼尼都無法辦到的事。而且這一戰他的五安，讓他追平松井秀喜，是百年來唯二兩位在季後賽單場五安打四長打的重砲。赫南德茲的手感一路燙到第三戰，前三打席又都打出安打，連七拉七，再創一個紅襪季後賽紀錄。這個不可思議的分區系列戰中，赫南德茲打出了.450/.429/.900的誇張數字，不是他的帶領，紅襪隊不可能打敗百勝的光芒隊。

道奇隊從2018年起就年年只給赫南德茲一年合約，讓他幾乎每天都得為下一紙合約而戰，在2020年球季他的位置逐漸被泰勒取代，讓他決定離開道奇，尋求一個能讓他每天上場的地方。其實他在道奇隊這六年期間，每年的WAR平均值達1.2，而道奇花在他身上的錢不過才一千兩百萬美金而已，絕對物超所值。而且他又是超級工具人，除了捕手以外，每一個位置都守過，連投球都客串過，在每一個位置上都勝過一般選手，並且他是球隊的火星塞兼開心果，是道奇隊的化學作用接合器。講到季後賽，他也曾在道奇的十月扮演過英雄。2017年的國聯冠軍系列第五戰，赫南德茲單場三響砲，包括一支滿貫全壘打，一個人打進平紀錄的七分打點，護送道奇進軍世界大賽。他同時也是四屆明星賽巨投邦賈納（Madison Bumgarner）的最大死穴，兩人對戰打擊率高達五成。扣掉邦賈納，赫南德茲只有2成32的生涯打擊率。

赫南德茲在去年季後賽為道奇貢獻兩支全壘打，但在球星如雲的道奇並沒有獲得重視。他今年投靠到紅襪後恢復長打能力，幫助紅襪取得外卡，並在季後賽首輪大爆發！ 美聯社

紅襪隊的總教練柯拉（Alex Cora）早就是赫南德茲的粉絲，在知道他要離開道奇隊後，馬上推薦球隊簽下他，他一來馬上就補上中外野的空缺，甚至哪裡需要他就去哪幫忙，成為紅襪隊多年年少見的活棋，今年季後賽的神奇表現，更讓紅襪制服組感覺撿到寶。

彼特森則向來有『十月賈克（Joctober）』的外號，今年在勇士隊的分區系列戰前三戰雖然都沒先發，但是三次代打，全都敲安，而且兩支從釀酒人投手郝瑟（Adrian Houser）手中打了兩支全壘打，一口氣打回四分，而全隊其餘先發九人，這兩場比賽都掛蛋。彼特森雖然在亞特蘭大只待了半季，卻已成為勇士迷新寵，他所戴的那條珍珠項鍊也成了亞特蘭大最熱門的配飾。

他是道奇自家農場培育出的好手，在3A最後一年的30-30賽季讓他成為頂級潛力股，是道奇未來的中外野接班人。不過彼特森生涯明顯的恐左症（.208/.235/.325，平均每40個打數才一轟，是對右投手的兩倍半），讓他逐漸成為右投限定，在波拉克（AJ Pollock）加入道奇後，變成兩人要瓜分上場時間，也讓彼特森興起不如離去的念頭，和赫南德茲一樣，他也想要找支能讓他每天上場的球隊。當時小熊給他承諾，會給他這個機會，雙方達成一年合約和隔年續約選擇權的共識。但勇士因為亞古納（Ronald Acuna Jr.）的受傷，向小熊挖角彼特森以補上外野大洞。勇士隊在交易市場很快就鎖定彼特森，因為在去年的國聯冠軍賽道奇對上勇士他就拿出了3成89打擊率，一支全壘打的紀錄，勇士知道既然打不過他，那就網羅他吧的不變真理。雖然彼特森後來還是退位至第四號外野手，不過在離開洛杉磯後的第一個十月份，他又證明十月賈克的諢號絕非浪得虛名。

勇士因為當家球星亞古納受傷，才從小熊挖來彼特森，他雖然沒有亞古納的全能身手，但還是有不錯的打點能力，在季後賽首輪的3分砲，幫助勇士贏得關鍵的一勝。 美聯社

順道再提去年回鍋道奇的左投伍德（Alex Wood），因傷只投了12.2局，但他在世界大賽第六戰貢獻了重要的兩局，是協助封王的關鍵之一。今年巨人願意等待伍德養傷歸來，果然分區系列第三戰技壓薛則（Max Scherzer），一直到第五局都沒失分，在牛棚勝利組前面先鋪好勝利之路，讓巨人以1比0險勝聽牌，也讓前教頭羅伯茲（Dave Roberts）對這位好朋友又愛又恨。

伍德有時奇特的投球姿勢和握球方式能收到很好的效果，在與道奇強投薛則對決的第三戰他表現穩健，4.2局投球只打2支安打沒有失分，讓巨人能在道奇主場搶下一勝。 美聯社

去年都還在道奇季後賽陣容中的這三人，今年各自前往新的方向，卻都成為新隊伍中的關鍵人物。若道奇今年受到這些棄將們的傷害，只能說自己識人不明。

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