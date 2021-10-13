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MLB／道奇、巨人第五戰定生死 道奇主帥：大家想看的

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇和巨人將在第五戰定生死，道奇教頭羅伯茲認為「這局面就是大家想看的。」 美聯社
道奇和巨人將在第五戰定生死，道奇教頭羅伯茲認為「這局面就是大家想看的。」 美聯社

國聯分區系列賽第四戰，面臨淘汰危機的道奇守住主場優勢，最終以7比2擊敗舊金山巨人，將戰局扳平並逼出一戰定生死的第五戰，賽後道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）表示「這局面就是大家想看的。」

道奇此役前瀕臨淘汰邊緣，不敢大意只好派出只休3天布勒（Walker Buehler）先發，他投了4.1局、飆出4K，被擊出3支安打、失1分，隨後道奇開啟車輪戰，由五位投手相繼接力完成比賽，只在八局上再丟1分，成功封鎖巨人攻勢。

對於提前被拉上先發出戰，布勒坦言，「我們並不想經常做出這種調度，但我覺得如果事情沒有按照我們的方式進行（第三戰輸球），面臨生死攸關我再不站出來，我會感覺過意不去。」

今年巨人例行賽拿下107勝，而道奇則是相差巨人一勝共106勝，加上季後賽的勝場數後，兩隊現在剛好是109勝打平，也就是說第五戰誰勝出，將會決定本季哪一隊最終能拿下最多勝利。

對此，羅伯茲被記者問到如何看待現在這個局面，他表示「這就是大家所樂見的，我的意思是，現在只剩我們這個系列賽還未一決勝負，所以如果你有顆大心臟，或者你是棒球迷，你最好一定要看道奇和巨人的第五戰，它將會非常精采。」

道奇 巨人

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