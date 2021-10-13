MLB／下半季身價大跌 菊池雄星預計續留水手拚後年身價

西雅圖水手2019年簽下日籍左投菊池雄星，三年合約即將走完，水手仍有第四年球隊選擇權，不過菊池雄星因為下半季狀態不盡理想，被球隊調降至牛棚，因此外媒認為球隊會放棄選擇權，但這麼做就會輪由菊池雄星握有1年1300萬美元的球員選擇權，外界也預期他會續留水手拚後年身價。

菊池雄星大聯盟生涯首兩年防禦率都超過5.00，好不容易今年上半季表現趨於穩定，防禦率一度下修至3.18，生涯還首次入選明星賽，但下半季又遇到亂流，投球狀況極度不穩，甚至一度被教練團移至牛棚出賽，球季結束時防禦率已上升至4.41。

水手是在2019年與菊池雄星簽下一張「3+1」非傳統型合約，菊池前三年保障拿到4300萬美元，外加600萬美元的簽約金，而第四年球隊有選擇權是否要執行完整的4年6600萬美元合約，若水手決定不留人，則會換菊池擁有1年1300萬美元的球員選擇權，屆時他也可以選擇放棄、成為自由球員。

檢視菊池在水手三季下來繳出5勝24敗、防禦率4.97的成績單，如此差強人意的表現，恐怕很難說服水手執行球隊選擇權，因此外界認為菊池雄星若要挽救自己在大聯盟的名聲，應會自己執行球員選擇權、續留水手一年，等下季有成績背書後再投入自由市場拚身價。

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