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MLB／致勝轟打釀酒人最強終結者 弗里曼：生涯最棒時刻

聯合新聞網 / 綜合報導
弗里曼敲出致勝全壘打，帶勇士連兩年闖進國聯冠軍賽，賽後表示這是他生涯最棒的時刻。 路透社
弗里曼敲出致勝全壘打，帶勇士連兩年闖進國聯冠軍賽，賽後表示這是他生涯最棒的時刻。 路透社

國聯分區系列戰第四戰，勇士靠著主砲弗里曼（Freddie Freeman）八局下的超前陽春砲，一棒突破4：4平手僵局，隻手帶領球隊連兩年挺進國聯冠軍賽，當英雄的弗里曼賽後自豪表示，「這是我目前職業生涯中最棒的時刻。」

弗里曼八局下2出局後面對釀酒人明星終結者海德（Josh Hader）堪稱頂尖對決，在滿場勇士球迷的期待下，他抓準第一球落在紅中的滑球強勢揮擊，一棒扛上中外野看台，打破從第五局開始4：4的僵局，最終也就靠著這一分砲淘汰釀酒人，提前備戰下一輪，以逸待勞等待巨人與道奇生死鬥的贏家。

弗里曼賽後訪問時興奮提到，「在我的職業生涯中，我有過很多很酷的時刻，但到目前為止，我認為這是最棒的時刻，這就是你小時候幻想能發生的事情，在季後賽打出致勝全壘打，但希望這不是最後一個很酷的時刻。」

釀酒人推出全聯盟最具有宰制力之一的終結者海德，卻在關鍵時刻失手，事實上他之前不但從未在季後賽被對手轟出全壘打，甚至自7月28日後就沒有掉過任何一分；此外他生涯五年僅被七位左打者打過全壘打，上一支還要追溯到2020年9月12日，但其中一次就是曾在2019年遭弗里曼毒手，今天又體驗一次。

海德也對弗里曼致敬：「他抓到我的失投，這就是他被稱為優秀打者的原因」。輸在最強後援手上的釀酒人隊教頭康索（Craig Counsell）則無奈表示，「讓海德接手比賽毫無疑問是一個正確的選擇，我們拿出最強的對抗他們最強的，這絕對不是會讓人後悔的決定。」

勇士教頭史尼克(Brian Snitker)稱這是最完美的結局，「你編不出這樣的劇本，我不知道是否曾經過這樣的比賽，這真的讓我永生難忘」。

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