MLB／洋基無緣冠軍不怪教頭布恩 老闆：錯在球員

洋基今年在外卡驟死戰不敵世仇紅襪提前放假，意味著連續12年無緣世界大賽冠軍，日前球團是否會和主帥布恩（Aaron Boone）續約的話題也引發熱議，今日根據《ESPN》透露，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）仍傾向留下布恩。

布恩執教洋基的這四年來，累積328勝218敗，勝率.546，雖然每年都有進季後賽，但卻從未衝擊到世界大賽，在季後賽的戰績僅11勝11敗。

布恩已經多次被批評在關鍵時刻的決策和判斷有誤，再加上洋基這幾年兵強馬壯卻連走出美聯進到世界大賽的機會都沒有，因此許多專家都懷疑布恩在洋基的飯碗不飽。

不過顯然史坦布瑞納並沒有把失利的原因怪罪到布恩身上，《ESPN》的記者甚至表示「史坦布瑞納非常喜歡布恩，他不覺得輸球的責任要由布恩一人來扛」，甚至又有消息指出，史坦布瑞納認為之所以洋基今年無緣下一輪，是因為許多球員並沒有拿出應有的實力，反而應該被檢討。

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