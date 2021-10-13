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MLB／用贏球反駁「偷暗號」指控 柯瑞亞：不實言論

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞亞(左)賽後表示白襪塔佩拉的不實指控反而激勵球隊。 路透社
柯瑞亞(左)賽後表示白襪塔佩拉的不實指控反而激勵球隊。 路透社

賽前不願為了被暗指「偷暗號」多做評論，今天在客場以10：1擊敗白襪隊之後，太空人隊晉級美聯冠軍系列賽，敲出勝利打點的柯瑞亞（Carlos Correa）透露，塔佩拉（Ryan Tepera）的不實指控反而激勵球隊。

白襪隊拿下第3戰勝利後，後援投手塔佩拉暗指太空人隊可能在前兩場主場賽事都有「偷暗號」，過去的作弊歷史成為太空人隊原罪。

今天賽前被問到塔佩拉的說法，柯瑞亞只說：「我們準備好打第4戰，而我們也試著贏下這場比賽，所以我沒打算討論這個。」

不過隨著柯瑞亞在3局下的2分打點安打逆轉比數後，太空人隊以大比分擊倒對手，賽後接受電視台訪問時，柯瑞亞終於願意對被指控而回應，「那是沒有證據的不實言論。」

柯瑞亞也指出太空人隊例行賽在客場數據做為佐證，最後說道：「他需要了解證據，或者是，你知道他需要做什麼。」

贏球的太空人隊講話自然大聲，柯瑞亞說：「當球員要對其他球隊說垃圾話時，還是要有證據，如果沒有，那你就失去了可信度。」

柯瑞亞甚至暗指塔佩拉的指控激勵了太空人隊，「很不幸他說了這些話，因為我們變得更加渴望勝利」。

白襪 Carlos Correa

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