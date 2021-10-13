MLB／弗里曼關鍵超前轟 勇士擊敗釀酒人晉國聯冠軍賽

面對釀酒人隊的進逼，勇士隊今天兩度扳平戰局，最後靠著弗里曼（Freddie Freeman）在8局下的陽春砲，以5：4拿下勝利，在國聯分區系列賽取得3勝1敗，晉級國聯冠軍系列賽。

背水一戰的釀酒人隊在4局、5局上各攻下2分，包括泰萊斯（Rowdy Tellez）的兩分砲，不過勇士隊在4局下2出局滿壘時，羅沙里歐（Eddie Rosario）的一壘打敲回兩分追平，5局下又在滿壘時靠著推進、安打再度追平比數。

兩隊牛棚互相鎖住比分，直到8局下才發生變化，釀酒人隊「終結者」海德（Josh Hader）連飆2次三振後，面對弗里曼投出的第一球，就被轟出中外野。

勇士隊此役首次取得領先，加上9局上史密斯（Will Smith）守住1分差，也就此拿下勝利，連續兩年晉級國聯冠軍系列賽，對手將是道奇隊與巨人隊的勝方。

對勇士隊的不利消息是，例行賽27轟的砲手索勒（Jorge Soler）在今天賽前確診新冠肺炎，不僅缺席此役，就連接下來的國聯冠軍系列賽也很可能趕不上歸隊。

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