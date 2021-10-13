中職／中信執著洋將補強 不如趁機發掘可用土投

中華職棒外籍球員登錄截止日歷年都是在8月底，今年因應COVID-19疫情影響，延後至10月11日。受制於邊境管制政策，直到9月18日中央疫情指揮中心才專案通過，讓中職洋將可以來台，不過仍需要經過14+7的隔離及自主管理。由於大部份球團洋將人選早已底定，於是10月4日領隊會議否決了再順延洋將大限的討論，僅有中信球團提出異議。

除了現有的外籍球員外，味全、統一及富邦早早就網羅的科西諾、霸能及迪倫均於9月底入境，因此他們分別會有5、4、3位洋將。樂天則是因為歐飛登於9月底突然離隊後來不及找人，所以猿隊決定以3位外援應戰。雖然各隊人數不一致，但都在符合規定範圍內，而且他們之前都歷數週缺少洋將的比賽，早已經做好了準備。

味全龍今年特例可以多登錄一位洋將，不過他們早已備妥王維中、徐若熙及林子昱三位本土先發投手，多一位外援只是讓勞苦功高的伍鐸有喘息的機會。統一獅則是原本就有布雷克、猛威爾及飛利士，由於一軍只能登錄三名，再找一位只是備用。富邦悍將是今年洋將影響最嚴重的球隊，不過意外試出陳鴻文、游霆崴及楊彬等三位上半季不是先發輪值的可用之兵。至於樂天桃猿，他們同樣利用機會練出張喜凱、黃子鵬等兩位以往不是輪值的球員。

悍將今年洋將狀況非常多，球團雖然無奈但沒有抱怨，反而將機會給年輕投手，意外的發掘游霆崴等可用之兵。 聯合報系資料照片

中信兄弟一直讓人有人才濟濟的印象，在10月之前是唯二有主動釋出洋將的球隊。而且即便加百利突然離隊，他們仍備有4名洋將，而且都是在陣中觀察已久，比起別隊9月底才來台開箱，應當是做足了準備。但讓中信兄弟撕破臉也想要爭取延後的主因，是因為找來具有大聯盟等級的象魔力及華德茲，球團想拖過隔離期後，藉由實際觀察後，再跟羅傑斯、格里斯及高野圭佑擇優留任。

會有如此考量並不令人意外，中信集團從鯨隊時期起算，今年恰逢經營職棒第20年，但至今尚未奪得冠軍獎盃。而且接手兄弟後，前7年6度打進台灣大賽，通通以敗北收場，讓總教練從謝長亨、吳復連，一路換到現在第六任的林威助。今年上半季已經順利封王，下半季在各隊戰力膠著的情況下，找來更強力的外援，將更有機會在季後賽脫穎而出，拚得中信史上首冠。

不過這樣的操作仍是有風險，中信球團或許忘了以往台灣大賽「成也蕭何敗也蕭何，兄弟輸在太依賴洋投」的教訓。他們因為平常太仰賴外援的貢獻，在季後賽這樣的高張力比賽時，不敢讓本土投手上場，於是洋將在季後賽使用頻率過高，在洋將球路被破解後，找不到本土投球支援，只能眼看其他隊拋下彩帶。

這幾年中信兄弟網羅王建民擔任投手教練後，陣中陸續加入黃恩賜、楊志龍、蔡齊哲、陳琥、廖乙忠、魏碩成及余謙等年輕好手，被視為本土投手王國，甚至有機會排出全本土先發的球隊。只是經過幾年磨練，蔡齊哲最終在牛棚找到一片天；黃恩賜及楊志龍常會有受傷情況，表現總是曇花一現；陳琥及廖乙忠都出現控球及球速上的問題，表現時好時壞；魏碩成及余謙則是經驗值不足，還需要花些時間養成。因此相較於各隊現在都致力於磨練本土投手，中信今年意外地由老將鄭凱文應急，直到下半季才有呂彥青及陳琥加入先發行列。

中信這幾年本土先發投手出賽機會不穩定，養成狀況沒有想像中理想，今年季初才讓鄭凱文臨危受命改任先發。 聯合報系資料照片

實際上中信兄弟的可用之兵，不只上面那些球員，但最大的問題是缺少磨練機會。洋將佔據了大部份場次的先發輪值，本土投手因為沒有機會，紛紛轉戰牛棚，但又只敢用幾個主力，形成惡性循環，兵到用時方恨少。由於黃衫軍已經取得季後賽門票，現在何必執著於洋將呢？把握機會發掘可用之兵，關鍵決戰時才能出奇制勝。

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