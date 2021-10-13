投手佔盡優勢仍不敵太空人 白襪拚逆轉要靠滾地球

美聯分區系列戰中，太空人與白襪間的對決似乎成為關注度最低的對戰組合之一，原因是太空人早早靠著堅強的打線將對手逼進絕路，即便俗話說：「好的投手可以解決好的打者。」在高張力、壓力沉重的季後賽更是如此，然而，擁有比太空人明顯更好投手陣容的白襪卻無法在這次美聯分區系列戰中佔得一絲便宜，不但先發投手連3場撐不滿5局，投手群3戰共丟21分，不免讓人們心中對美聯中區冠軍這頭銜大打折扣。

白襪先發投手希斯(中)在第三戰只投1.2局就失3分退場，總計前三戰白襪3位先發投手僅僅吃掉9.2局，責失多達12分，牛棚投手只能疲於奔命。 美聯社

三振大隊不敵選球兵團

首先由先發投手陣容開始看起，本季例行賽團隊獨立防禦率（FIP）3.74、勝場貢獻值（WAR）27.1及每9局三振次數（K/9）10.18，3項數據皆為美聯第一的白襪投手陣，可以見得「優秀」已經不足以形容這樣的頂尖團隊，甚至將先發及後援投手分開比較，會發現白襪並非是由少數一兩位投手撐起全隊數據，而是「全員皆兵」，除了有投出生涯最佳表現的老將林恩（Lance Lynn）坐鎮、後有季末漸入佳境的吉歐利托（Lucas Giolito），以及今年破繭而出的洛登（Carlos Rodon）及希斯（Dylan Cease），先發投手一共吃下855.1局屬美聯第三多，WAR更是排在全聯盟第三，放眼全聯盟也只僅次於道奇與釀酒人的可怕三王牌。

MJ／製表

然而太空人的打擊陣容也不可小覷，儘管過去因「偷暗號」事件成為人人喊打的過街老鼠，但你無法否認不管在去年縮水賽季或今年，進階數據都說明太空人擁有全聯盟最強大的鑽石打線，主力打者亞土維（Jose Altuve)、布萊格曼（Alex Bregman）、布蘭德利（Michael Brantley）、柯瑞亞（Carlos Correa）等人維持一如際往的高產能，雖然前世界大賽MVP史布林格（George Springer）離隊，但陣中仍有後起之秀如艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker）等人在例行賽繳出破繭而出的成績，不僅補上打擊空缺，甚至讓火力進一步升級，團隊wRC+116高居聯盟之冠，OPS也是僅次於藍鳥的.783，三振率更是全聯盟最低的19.4%，白襪投手群在面對這條打線實在沒有太多犯錯空間，賽前便能預告將迎來「三振大隊vs選球兵團」的矛盾大對決。

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然而實際打起來又是另一回事，系列戰中說白襪先發投手們是沙包也不為過，首戰王牌林恩只吃下了3.2局就失5分退場——其實也不用感到太過意外，他就是拿太空人隊沒輒，從2019賽季到今年，他對上太空人的「被」進攻指數（OPS）分別高達0.787、1.154及1.067。另外在打線受到麥卡勒（Lance McCullers Jr.）的封鎖下，終場以1：6吞下首敗。

次役派上下半季逐漸找回狀態的吉歐利托，結果也投得跌跌撞撞，雖然首局上演三上三下的三振秀，但卻在第二局出現控球問題，合計僅投4.1局就送出了多達5次保送下場，總教練拉魯薩（Tony La Russa）此時選擇換上不擅製造揮空的滾地球左投邦馬爾（Aaron Bummer）來對付亞土維、布萊格曼（對左投OPS .839）等強打者，下場就是各種滾地球找洞鑽，其中之一就是艾瓦瑞茲的滾地穿越安打，讓比數遭到反超，接著換上轉戰白襪防禦率破5的金布洛爾（Craig Kimbrel）收拾殘局，卻被塔克補上最後一擊，造就太空人5分的大局，也讓白襪陷入0勝2敗、必須連勝3場才能避免淘汰的絕境。

白襪王牌投手林恩有很恐怖的大鬍子，但太空人打線卻一點都不怕他，把他當成打擊練習機，他近兩季例行賽對太空人15.2局投球就失掉21分之多，對戰防禦率是12.06，跟他在第一戰的防禦率12.27還真是接近。 美聯社

逆轉勝機會 要靠亂棒與滾地球

或許所有人都忘記了，雖然沒有投手群表現那麼亮眼，但白襪在打擊方面的成績仍屬聯盟上乘，在前兩戰分別拿下1分及4分後，他們終於在主場關鍵的第三戰找回屬於自己的勝利方程式。

仔細看會發現，在現今強調「飛球革命」的時代，白襪團隊選擇反其道而行，滾地球率是高居聯盟第3的46.1%，（順帶一提，前兩名是遊騎兵與國民）但他們仍能維持優秀的帳面數據，在季後賽高張力的賽場上，這條打線可以帶給對手相當大的守備壓力，而第三戰就如同他們例行賽的縮影。

MJ／製表

此役先發的希斯只投了1.2局便丟3分早早退場，白襪打線雖無法把每球都打得紮實，但一棒接著一棒的「亂棒流」確實對太空人內野守備造成相當大的麻煩，4局下半可說是這場比賽的縮影，首先是前三棒——安德森（Tim Anderson）、羅伯特（Luis Robert）、古利爾（Yuli Gurriel）連續敲出一壘安打超前比分，下一棒的葛蘭多（Yasmani Grandal）敲出滾地球，透過野手選擇再跑回一分，接著的希曼尼茲（Eloy Jimenez）同樣敲出不起眼的滾地球，然而三壘手布萊格曼回傳不及，剎時間白襪已取得9：6的3分領先，終場以12：6扳回一城。

白襪在第三戰不但火力全開打出16支安打，牛棚也接力優質演出，在主場以12：6扳回一城。 美聯社

從3連戰的結果可以看出，在先發投手優勢無法明顯發揮的情況下，白襪要取勝的唯一道路既簡單又暴力，那就是「跑回比對手更多分數」，瞄準太空人投手戰力不足的痛處，於比賽之初提供分數奧援、施加對手守備壓力，更何況陣中牛棚大將們幾乎穩如泰山，要在接下來2戰翻盤的機率並非為0。

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