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MLB／戴珍珠項鍊打球？勇士彼德森解密「很娘」關鍵
今年季後賽彼德森（Joc Pederson）被發現仍繼續戴著珍珠項鍊，這副項鍊看來對他如虎添翼，今天在國聯分區系列戰代打上陣擊出致勝三分砲，最終率領勇士3比0完封釀酒人，率先聽牌。
彼德森（Joc Pederson）在過去四年隨道奇打過三次世界大賽，每年都轟出全壘打，今年轉戰勇士，再次告訴世界為何自己有「10月先生」的封號，他在今年季後賽已經敲出兩轟，並且三次以替補之姿上場代打，全都有安打進帳。
一般球員太多會戴項圈或是金屬項鏈，珍珠項鏈雖看起來「很娘」，先前彼德森被問到為何會將如此奇特的項鍊掛在身上打球，當時彼德森還故弄玄虛，表示他不會透露背後的原因，但這星期再次被問到一樣的問題，他改口回答，「其實沒有什麼特別原因，我就很喜歡這個項鍊，它很好看。」
彼德森在9月30日勇士確定晉級季後賽當天，就被發現戴著這條項鍊，之後它一共敲出三發全壘打，近況相當火燙。
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