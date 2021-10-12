MLB／洛杉磯的風調皮了 道奇教頭指出兩轟被吹回來

道奇隊今天以0：1遭到巨人隊完封，距離衛冕失利只差1敗，全場僅以一支陽春砲決定勝負，兩隊賽後都指出風勢確實對比賽帶來很大影響，開轟的隆戈利亞（Evan Longoria）也坦言，以為勒克斯（Gavin Lux）的飛球會是全壘打。

道奇由3屆塞揚薛則（Max Scherzer）先發，投7局只被敲出3安打、失1分，隆戈利亞讓他掉了巨大的1分；道奇不是沒有追趕的機會，總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，第6局泰勒（Chris Taylor）、第9局勒克斯的飛球，「如果出現在其他晚上，會有不同的結果。」

勒克斯這一球進入中外野手杜嘉（Steven Duggar）手套，成為全場最後1個出局數，就連隆戈利亞都吐露，當時看他打出去的感覺，還一度意志消沉，「我不敢相信竟然沒出去，我猜今晚是屬於我們的一晚吧！」

羅伯茲強調，風勢並非道奇輸球主因，「因為兩隊都面對一樣的因素，都在強風中比賽，而這就是棒球。」巨人教頭凱普勒（Gabe Kapler）也直言，不常在洛杉磯碰到這樣的強風，以「超級奇怪」形容此戰天氣。

薛則一度在強風中投到站不穩，他說：「風一直將我往本壘的方向推。」一顆失投球讓他輸掉這場比賽，薛則只能吞了，「打到季後賽，往往勝負會在1球之間決定，今晚我就是輸在1顆球。」

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