MLB／都是「風」惹的禍 道奇主帥羅伯茲：結局恐不同

國聯分區系列賽第三戰道奇在主場迎戰巨人,雙方上演低比分投手戰,全場唯一一分是巨人老將隆戈利亞(Evan Longoria)在第五局掃出一記陽春砲,最終巨人就已1比0率先聽牌,不過賽後道奇主帥羅伯茲(Dave Roberts)很不服氣,認為「風勢」斷送道奇追平比分、甚至是逆轉的機會。

九局下道奇最後的反攻機會,泰勒(Chris Taylor)和拉克斯(Gavin Lux)先後擊出深遠飛球,這兩球看似都有成為全壘打的潛質,卻都遭到接殺出局,連拉克斯本人都露出扼腕的表情,道奇扳回比數的希望也就此被澆熄。隆戈利亞賽後也表示,以為拉克斯那球真的會是一發全壘打,「當他擊中時,我的胃幾乎沉了下去。」

對此,道奇教頭羅伯茲坦言相當不甘心,「拉克斯那球在其他時候基本上都會是一支全壘打,如果不是受風勢影響,這兩球可能會讓結果有所不同,不過天氣因素也都是球賽的一部份,這就是棒球。」

第一局時道奇先發投手薛則(Max Scherzer)也因為受到劇烈風勢影響,一度差點站不住,他後來透露「風不停將他往本壘方向吹」,不過薛則此役的表現仍舊亮眼,主投7局飆10K,只可惜一次失投讓他掉了全場唯一一分,也因此苦吞敗投。

Gavin Lux thought he had it but the ball stays in the park! Game over! pic.twitter.com/SARjmBs9IB