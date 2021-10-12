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MLB／都是「風」惹的禍 道奇主帥羅伯茲：結局恐不同

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）認為，強風斷送道奇追平比分、甚至是逆轉的機會。 美聯社
道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）認為，強風斷送道奇追平比分、甚至是逆轉的機會。 美聯社

國聯分區系列賽第三戰道奇在主場迎戰巨人，雙方上演低比分投手戰，全場唯一一分是巨人老將隆戈利亞（Evan Longoria）在第五局掃出一記陽春砲，最終巨人就已1比0率先聽牌，不過賽後道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）很不服氣，認為「風勢」斷送道奇追平比分、甚至是逆轉的機會。

九局下道奇最後的反攻機會，泰勒（Chris Taylor）和拉克斯（Gavin Lux）先後擊出深遠飛球，這兩球看似都有成為全壘打的潛質，卻都遭到接殺出局，連拉克斯本人都露出扼腕的表情，道奇扳回比數的希望也就此被澆熄。隆戈利亞賽後也表示，以為拉克斯那球真的會是一發全壘打，「當他擊中時，我的胃幾乎沉了下去。」

對此，道奇教頭羅伯茲坦言相當不甘心，「拉克斯那球在其他時候基本上都會是一支全壘打，如果不是受風勢影響，這兩球可能會讓結果有所不同，不過天氣因素也都是球賽的一部份，這就是棒球。」

第一局時道奇先發投手薛則（Max Scherzer）也因為受到劇烈風勢影響，一度差點站不住，他後來透露「風不停將他往本壘方向吹」，不過薛則此役的表現仍舊亮眼，主投7局飆10K，只可惜一次失投讓他掉了全場唯一一分，也因此苦吞敗投。

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