MLB／道奇棄卒成紅襪致勝關鍵！赫南德茲：我從未放棄英雄夢

美聯分區系列賽第四戰，紅襪最終在激戰中帶走勝利，淘汰美聯龍頭光芒，而此役贏球兩大重要功臣，就是九局下敲出再見高飛犧牲打的赫南德茲（Enrique Hernandez），還有救援投手惠特洛克(Garrett Whitlock)在八局上成功止血。

紅襪季後賽一路過關戰將，一週前才在外卡戰中擊敗洋基，今天再淘汰美聯唯一百勝的光芒，成為首支拿到分區冠軍賽門票的球隊。不過紅襪此役贏得相當驚險，原本帶有兩分領先進到第八局，優勢卻被救援投手布拉西爾(ryan brasier)全花光，幸好隨後接替的惠特洛克化解零人出局二壘有人的危機，沒有讓球隊在最後關頭面臨被反超的厄運。

九局下紅襪在一人出局時攻佔二三壘，赫南德茲不負眾望擊出外野高飛，距離足夠讓三壘上的山塔那(danny santana)跑回本壘得分，而紅襪連兩戰都在自家主場再見光芒，率先取得晉級資格。

值得注意的是，這兩名功臣都是今年才加入紅襪的，事實上他們在前東家都沒有得到重視，惠特洛克是遭洋基從40人名單中踢除後，再被紅襪於規則五選秀相中，獲得保證登上大聯盟的機會，至於赫南德茲過去三年都效力於道奇，但卻始終無法找到自己的定位，一直被道奇當成工具人使用。

赫南德茲賽後表示，「我一直告訴自己，你就要贏得這場比賽了，你只需要努力放慢一切、放慢呼吸、放慢比賽速度，確保你看清楚球。你不是沒有理由地在場上亂揮，你是為了要當英雄。」

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