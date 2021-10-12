MLB／薛則K出一串紀錄 卻毀在隆戈利亞陽春砲

36歲砲轟37歲！道奇隊3屆塞揚投手薛則（Max Scherzer）豪氣先發7局只被敲出3安打、賞出10次三振，偏偏一支全壘打決定了全場勝負，巨人老將隆戈利亞（Evan Longoria）5局掃出陽春砲，巨人終場就以1：0勝出，在國聯分區系列賽取得2勝1敗「聽牌」。

薛則扛起系列賽第3戰，此役繳出的成績真的很狂，全場21次讓對手揮空、狂飆10K，他的年紀37歲又76天，成為近56年來最老季後賽單場雙位數三振投手，生涯在季後賽累積5場10K以上的比賽，則為史上第6人。

然而第5局面對隆戈利亞的打席，薛則一失足成千苦恨，在球數2好0壞絕對領先之下，第5球是一記96哩的紅中偏高直球，被掃出一發中外野陽春砲。

隆戈利亞開轟超激勵人心，他在例行賽最後5戰累積16打數沒有安打，分區系列賽前8打數依然繳白卷，等於已經連續24打數不知安打滋味，一棒用陽春砲揮別低潮，為球隊打下巨大的1分。

這是季後賽史上第15場以一支陽春砲分出勝負的1：0比賽，巨人隊史則是第二次出現，前一次為1923年世界大賽第3戰。

商品推薦