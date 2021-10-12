MLB／百勝光芒最早打包 總仔有失望但為球員驕傲

例行賽拿了100勝，光芒隊卻成為第一支在分區系列賽遭到淘汰的球隊，今天以5：6輸給紅襪賽後，總教練凱許（Kevin Cash）坦言心情失望，「但是，我不覺得這支球隊令人失望，我會說那不公平。」

光芒此役從0：5打到5：5，最終還是在9局下失守，光芒錯過有機會拿到的第2個出局數，一壘手崔志萬無法順利將球接進手套，紀錄上為內野安打，讓紅襪攻占一、三壘，赫南德茲（Kiké Hernández）補上再見高飛犧牲打。

紅襪連兩天再見勝，也一併向光芒說再見，光芒隊史首度打出100勝球季，卻在分區系列賽就打包，凱許說：「毫無疑問，當然會有失望，我們帶著高度期待來到這裡，碰到了紅襪隊，他們在關鍵時刻出現重要的安打，擊敗了我們。」

凱許指出，「第3局就處於0：5落後，對戰況很傷，但我們拚了回來，只是最終還是差了一點。」他仍對子弟兵一整年的努力感到驕傲，「這群球員應該要感到自豪，沒人說不能同時覺得自豪、失望。」

紅襪在9局下由瓦茲奎茲（Christian Vázquez）先敲安打，進占三壘後換上桑塔納（Danny Santana）代跑，赫南德茲以高飛犧牲打終結比賽，他賽後笑說：「我要做的就是送回三壘那一分，看到是桑塔納站在三壘上，而不是瓦茲奎茲，那讓我的心情輕鬆不少。」

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