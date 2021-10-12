快訊

直播／今本土+0！4例確診皆為境外移入、無死亡個案

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／百勝光芒最早打包 總仔有失望但為球員驕傲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
路透社
路透社

例行賽拿了100勝，光芒隊卻成為第一支在分區系列賽遭到淘汰的球隊，今天以5：6輸給紅襪賽後，總教練凱許（Kevin Cash）坦言心情失望，「但是，我不覺得這支球隊令人失望，我會說那不公平。」

光芒此役從0：5打到5：5，最終還是在9局下失守，光芒錯過有機會拿到的第2個出局數，一壘手崔志萬無法順利將球接進手套，紀錄上為內野安打，讓紅襪攻占一、三壘，赫南德茲（Kiké Hernández）補上再見高飛犧牲打。

紅襪連兩天再見勝，也一併向光芒說再見，光芒隊史首度打出100勝球季，卻在分區系列賽就打包，凱許說：「毫無疑問，當然會有失望，我們帶著高度期待來到這裡，碰到了紅襪隊，他們在關鍵時刻出現重要的安打，擊敗了我們。」

凱許指出，「第3局就處於0：5落後，對戰況很傷，但我們拚了回來，只是最終還是差了一點。」他仍對子弟兵一整年的努力感到驕傲，「這群球員應該要感到自豪，沒人說不能同時覺得自豪、失望。」

紅襪在9局下由瓦茲奎茲（Christian Vázquez）先敲安打，進占三壘後換上桑塔納（Danny Santana）代跑，赫南德茲以高飛犧牲打終結比賽，他賽後笑說：「我要做的就是送回三壘那一分，看到是桑塔納站在三壘上，而不是瓦茲奎茲，那讓我的心情輕鬆不少。」

光芒 紅襪

延伸閱讀

MLB／拿了100勝又如何 光芒連兩天「被」再見遭紅襪淘汰

MLB／白襪妨礙守備竟判失誤？太空人教頭貝克火大

MLB／紅襪赫南德茲同季兩戰8安 洋基傳奇基特也沒打過

MLB／季後賽瘋狂敲安 紅襪外野手超越基特成史上第一人

相關新聞

MLB／百勝光芒最早打包 總仔有失望但為球員驕傲

例行賽拿了100勝，光芒隊卻成為第一支在分區系列賽遭到淘汰的球隊，今天以5：6輸給紅襪賽後，總教練凱許（Kevin Ca...

MLB／偷瑞佐的球棒開轟 彼德森代打三分砲助勇士聽牌

勇士隊今天在5局下由彼德森（Joc Pederson）代打敲出三分砲，一棒定調勝負，以3：0擊敗釀酒人隊，在國聯分區系列...

MLB／薛則K出一串紀錄 卻毀在隆戈利亞陽春砲

36歲砲轟37歲！道奇隊3屆塞揚投手薛則（Max Scherzer）豪氣先發7局只被敲出3安打、賞出10次三振，偏偏一支...

MLB／超強風勢襲擊道奇主場 薛則球投到一半踉蹌

道奇和巨人國聯分區系列賽第三戰在今日展開，道奇回到主場派出薛則（Max Scherzer）掛帥先發，不料賽前竟出現強風，此劇烈風勢甚至讓薛則差點站不住。

MLB／再次被嗆「偷暗號」太空人主帥：非常嚴重的指控

白襪昨日在主場以12:6大比分差痛宰太空人，躲過被橫掃出局的命運，不過陣中投手泰普拉（Ryan Tepera）卻在賽後受訪時暗示，曾在2017年世界大賽有過「偷暗號」不良紀錄的太空人，系列賽前兩戰再次有偷暗號的嫌疑，對此太空人主帥貝克（Dusty Baker）今日做出回應，不滿表示「非常嚴重的指控」。

MLB／拿了100勝又如何 光芒連兩天「被」再見遭紅襪淘汰

例行賽豪奪100勝，光芒隊卻在季後賽早早打包，此役從0：5追到5：5，仍在9局下被紅襪赫南德茲（Kiké Hernánd...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。