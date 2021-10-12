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圓規颱風沒來、東半部卻風雨驚人 氣象局解釋了

MLB／超強風勢襲擊道奇主場 薛則球投到一半踉蹌

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇主場賽前出現強風，劇烈風勢甚至讓薛則差點站不住。（美聯社）
道奇主場賽前出現強風，劇烈風勢甚至讓薛則差點站不住。（美聯社）

道奇和巨人國聯分區系列賽第三戰在今日展開，道奇回到主場派出薛則（Max Scherzer）掛帥先發，不料賽前竟出現強風，此劇烈風勢甚至讓薛則差點站不住。

比賽開始之前道奇球場的風速高達到每小時15英哩，《洛杉磯時報》資深記者普拉斯基（Bill Plaschke）也表示，從來沒看過道奇球場出現過如此巨大的強風。

從畫面中能看到，薛則的衣服被風吹的劇烈晃動，在一局上一度正要把球投出去時，卻受到風勢干擾站不穩踉蹌，隨後不但球投不進好球帶，先是四壞保送史戴拉（Tommy La Stella），又被波西(Buster Posey)敲安攻佔得點圈，不過最後仍以三振化解危機。

由於風是往右外野吹，另一名《洛杉磯時報》記者謝金（Bill Shaikin）就在賽前指出，這樣的情況給左打者不少優勢，由於薛則是右投，此役巨人派出超過一半、共五名左打者先發，反觀道奇為了應對巨人推出左投伍德（Alex Wood），先發打線僅一名左打。

比賽目前進入到第八局，巨人目前仍以1比0一分差暫時領先。

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