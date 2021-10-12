MLB／皮德森代打再建功 3分砲助勇士勝釀酒人聽牌

今天MLB勇士代打的皮德森揮出3分砲，這是他在這個系列賽第2次在代打時開轟，加上先發的安德森在內的5名投手封鎖釀酒人打線，最終3比0獲勝，在季後賽首輪「聽牌」。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天在主場迎戰密爾瓦基釀酒人，勇士的皮德森（Joc Pederson）在5局下半上場代打，將釀酒人後援投手郝斯（AdrianHouser）一記95.4英里的四縫線速球，揮成一支右外野方向3分打點全壘打，奠定勝基。

7月剛從芝加哥小熊轉披勇士戰袍的皮德森，在系列賽首戰勇士1比2不敵釀酒人的比賽，也在8局上半代打時開轟，當時的苦主也是郝斯。

29歲的外野手皮德森是去年洛杉磯道奇贏得世界大賽的冠軍的主要成員，生涯已在季後賽揮出11支全壘打。

勇士今天勝出後，目前在5戰3勝制系列賽中以2比1領先，有機會在系列賽第4戰於主場封王。

先發投手安德森（Ian Anderson）的好投也是勇士今天贏球大功臣。他主投5局，送出6次三振，沒有保送，僅被敲出3支零星安打無失分，最後拿下勝投。

安德森退場後，勇士牛棚表現也十分精彩，4名後援投手各投1局都沒有丟掉分數，讓球隊鎖定勝利。

今天稍早，美國聯盟季後賽休士頓太空人對上芝加哥白襪的比賽，因為芝加哥下起大雨未能開打，將延後24小時進行。

太空人目前在系列賽2比1領先，明天若在白襪主場拿下勝利，就能獲得晉級。

商品推薦